Quỹ phụ huynh, thu thế nào cho hợp lý?

Quỹ phụ huynh ở các nước

Phụ huynh tại một số quốc gia như Mỹ và Anh thường tổ chức những hoạt động gây quỹ với nhiều hình thức khác nhau để ủng hộ mua sắm trang thiết bị dạy học cho trường. Phụ huynh thường quyên góp tiền cho trường thông qua các chi nhánh địa phương của hiệp hội giáo viên - phụ huynh hoặc tổ chức phụ huynh - giáo viên độc lập, theo tờ The Atlantic (Mỹ). Ban giám hiệu nhà trường không can dự vào những hoạt động này, và nếu các trường công lập gặp khó khăn tài chính thì kêu gọi hiệp hội phụ huynh hỗ trợ, chứ không bắt ép hay thu tiền cào bằng, theo tờ The Guardian (Anh).

Hiệp hội phụ huynh do chính phụ huynh điều hành, thường chỉ lấy ý kiến của nhà trường để xem trường còn thiếu kinh phí tổ chức hoạt động hay thiết thiết bị dạy học, sách vở cần thiết…; rồi từ đó tổ chức những hoạt động gây quỹ. Bên cạnh cơ sở vật chất, số tiền quỹ phụ huynh còn được dùng để hỗ trợ tổ chức giải thi đấu thể thao, hoạt động câu lạc bộ và chuyến dã ngoại… Các công ty và cá nhân có nhiều khoản đóng góp cho trường sẽ được miễn hoặc giảm tiền đóng thuế theo quy định của từng bang.

Phúc Duy