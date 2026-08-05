Quy tập 15 bộ hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang thành phố Cần Thơ

Ngày 5.8, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo 515 thành phố về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua, đội đã khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm mộ liệt sĩ tại các xã Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thới Lai, Mỹ Xuyên, Vĩnh Xuyên và Ngọc Tố.

Quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ ẢNH: T.P

Quá trình làm nhiệm vụ đối mặt với nhiều khó khăn do thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ sau nhiều năm bị thất lạc, thiếu chính xác hoặc không đầy đủ. Vì thế, địa bàn tìm kiếm khá rộng, địa hình phức tạp. Có nơi tiềm ẩn nguy cơ bom mìn, vật liệu nổ.

Thời gian chiến tranh đã qua lâu, nhiều nơi nghi có mộ liệt sĩ nằm trong khu vực bị dân cư hóa, canh tác hoặc xây dựng công trình, gây trở ngại cho việc xác định vị trí. Trong khi đó, cơ sở vật chất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập còn chưa đầy đủ, chủ yếu là dụng cụ thô sơ.

Vượt lên mọi khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ trong đội đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người nỗ lực từng ngày để sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Trên tinh thần đó, từ ngày 14.7 đến nay, đội đã tìm kiếm được 15 bộ hài cốt liệt sĩ tại các xã Trường Long Tây (2 bộ), Phong Điền (11 bộ), Xà Phiên (2 bộ, do Đội K90, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 bàn giao). Tất cả đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.

Dự kiến cuối tháng 8, đội sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo 515 thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức lễ truy điệu các anh. Không dừng lại đó, đội quyết tâm sẽ tìm kiếm và quy tập 80 bộ hài cốt liệt sĩ trong năm 2026 để hoàn thành chỉ tiêu được giao.