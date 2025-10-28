'Quy trình' ngược

Ngược là vì khi mua, bán, trao tặng, hưởng thừa kế..., cá nhân hay tổ chức đều phải thông qua cơ quan chức năng thực hiện, rồi đóng thuế, sau đó quyền sở hữu nhà đất mới được xác lập bằng sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sở hữu) do nhà nước cấp... Nghĩa là các thông tin dữ liệu đều có hết trên hệ thống. Thời đại số hóa, Bộ muốn quản lý thì cứ tự động tích hợp; hoặc các đầu mối chủ động làm việc với nhau là xong, việc gì mà "bắt" người dân phải cung cấp? Đề xuất này cũng đi ngược chủ trương cải cách thủ tục hành chính mà Chính phủ, các bộ, ngành cũng như chính Bộ Xây dựng đang thực hiện. Mới sáng qua 27.10, tại chương trình kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, Chính phủ đề xuất cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 (thông tin về nhân thân của người được cấp phiếu, họ tên cha mẹ và vợ chồng của họ; tình trạng án tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã...). Lý do là thời gian vừa rồi xảy ra tình trạng một số cơ quan, tổ chức lạm dụng yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Trước đó, Bộ Công an cũng đề xuất không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID. Nguyên nhân xuất phát từ việc một bộ phận cán bộ các cơ quan nhà nước còn thiếu nghiêm túc, nhũng nhiễu, gây khó khăn đối với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công. Điển hình như yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được số hóa, tích hợp trên VNeID; yêu cầu thêm các thủ tục không đúng quy định; yêu cầu người dân phải chứng minh những việc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước...

Liên quan đến lĩnh vực nhà đất, TP.Hà Nội vừa ra văn bản dừng yêu cầu nộp hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, trong đó có thủ tục liên quan đến sổ đỏ. Tương tự, UBND tỉnh Hưng Yên cũng chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực và giấy tờ, tài liệu khi thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử. Chưa kể từ đầu tháng 9, Cục Quản lý đất đai (Bộ NN-MT) đã có văn bản hướng dẫn các địa phương chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng mã định danh cho từng thửa đất... Dẫn ra để thấy, đề xuất tổ chức, cá nhân phải cung cấp thông tin sở hữu nhà ở cần phải xem lại, nhất là trong xu hướng số hóa thủ tục hiện nay.

Tất nhiên cũng phải khẳng định mục đích nâng cao chất lượng dữ liệu của Bộ Xây dựng, từ đó làm minh bạch thông tin, điều tiết thị trường, đáp ứng nhu cầu chính đáng của xã hội là hoàn toàn đúng đắn. Hiện cũng có nhiều quy định đột phá về quản lý dữ liệu và thông tin đất đai, triển khai số hóa và liên thông dữ liệu quốc gia. Chỉ có điều, nếu cần quản lý, dữ liệu đã có sẵn trên hệ thống, Bộ cần tích hợp thẳng lên VNeID chứ không nên yêu cầu người dân phải báo cáo hay cung cấp thêm thông tin...

Việc gì cơ quan nhà nước có thể làm, không nên "đẩy" sang cho người dân, doanh nghiệp. Thế mới đúng tôn chỉ chính quyền vì dân phục vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh.