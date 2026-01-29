Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đàm phán thuế đối ứng Mỹ - Việt trong tuần tới

Phan Hậu
Phan Hậu
29/01/2026 16:44 GMT+7

Ngay trong tuần tới, Việt Nam - Mỹ tiếp tục bước vào phiên đàm phán thứ 6 về mức thuế đối ứng Mỹ áp dụng cho hàng hóa Việt Nam.

Chia sẻ tại phiên họp báo thường kỳ quý 4/2025 diễn ra tại Hà Nội trong ngày 29.1, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã cập nhật thông tin đàm phán thuế đối ứng Mỹ - Việt.

Ai thay ông Nguyễn Hồng Diên đàm phán thuế đối ứng Mỹ - Việt lần thứ 6? - Ảnh 1.

Dự kiến trong tuần tới, Việt Nam - Mỹ bước vào phiên đàm phán thứ 6 về mức thuế đối ứng

ẢNH: BỘ CÔNG THƯƠNG CUNG CẤP

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trong tối mai 30.1, đoàn đàm phán thuế đối ứng của Việt Nam do quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng làm trưởng đoàn, cùng các thành viên sẽ bay sang Mỹ để chuẩn bị cho phiên đàm phán lần thứ 6. 

Trước đó, ngày 12.4.2025, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phân công ông Nguyễn Hồng Diên, khi đó đang làm Bộ trưởng Bộ Công thương làm Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ.

Đến ngày 21.12.2025, Quốc hội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Hồng Diên. Theo đó, ông Nguyễn Hồng Diên chuyển sang làm Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội. 

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, được điều động, bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Bộ Công thương.

Theo thông tin từ Bộ Công thương, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phân công, giao nhiệm vụ cho ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Công thương, làm Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về thương mại Việt Nam - Mỹ, trong đó có thuế đối ứng.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công thương cũng cho biết, sau 5 lần đàm phán thuế đối ứng, Việt Nam và Mỹ đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, Bộ Công thương đã gửi cho phía Mỹ thông tin danh sách các mặt hàng đánh thuế nhưng trên tinh thần là tạo điều kiện để hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào nước ta.

Trước đó, ngày 1.8.2025 (giờ Việt Nam), Mỹ đã công bố sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng đối với 69 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, mức thuế đối ứng Mỹ dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
