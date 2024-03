Quyết đấu Ford Ranger, nhiều mẫu xe bán tải tại Việt Nam rục rịch thay đổi

Những năm gần đây, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam có sự góp mặt của khá nhiều mẫu mã nhưng luôn được xem như "lãnh địa" riêng của Ford Ranger. Bất chấp "kẻ đến, người đi" với sức hút hàng đầu cùng doanh số bán hàng áp đảo các đối thủ, Ford Ranger được ví von là vua ở phân khúc xe bán tải và gần như vẫn chưa có đối thủ xứng tầm.



Xe bán tải tại Việt Nam: Ford Ranger vẫn là "chân ái"

Ngay cả khi thị trường ô tô Việt Nam trải qua năm 2023 đầy khó khăn, thử thách Ford Ranger với lợi thế lắp ráp trong nước cùng vị thế vốn có vẫn chiếm tới 80% thị phần phân khúc xe bán tải. Thậm chí, Ranger còn lọt vào Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Trong giai đoạn thị trường ô tô "chạy đà" doanh số cho năm 2024, dù sức mua liên tục sụt giảm, doanh số bán Ford Ranger sau hai tháng đầu năm 2024 vẫn đạt 2.024 xe, nhiều gấp 8 lần tổng doanh số của các đối thủ cộng lại.

Doanh số bán dẫn đầu phân khúc, Ford Ranger còn như "hổ mọc thêm cánh" khi vừa được Ford Việt Nam bổ sung thêm phiên bản Ranger Stormtrak. Phiên bản này có một số thay đổi ở ngoại hình khi được gắn thêm nhiều phụ kiện và phối màu mới. Ranger Stormtrak được Ford định vị cao cấp hơn phiên bản Wildtrak trước đây, nhằm hướng đến nhóm khách hàng thích sự khác biệt, mạnh mẽ và nhiều tính năng công nghệ hơn trên một chiếc bán tải. Phiên bản này dự kiến sẽ được công bố giá và phân phối ra thị trường từ tháng 4.2024.

Được bổ sung phiên bản mới nhưng cục diện cạnh tranh được dự báo sẽ không còn thuận lợi cho Ford Ranger băng băng về đích như những năm trước đây. Bởi, thời gian gần đây các đối thủ như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton và thậm chí cả Isuzu D-max đang cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc đổi mới để giành lại miếng bánh thị phần.

Toyota Hilux chuẩn bị được Toyota tăng lực bằng việc bổ sung thêm các phiên bản mới.

Toyota Hilux sau hơn một năm trở lại Việt Nam nhưng vẫn chưa thể tìm lại vị thế đang chuẩn bị được Toyota tăng lực bằng việc bổ sung thêm các phiên bản mới. Cụ thể, theo thông tin từ Toyota Việt Nam (TMV), thời gian tới Toyota Hilux sẽ có 3 phiên bản gồm 4x2 MT, 4x2 AT và 4x4 AT Adventure. Hai phiên bản 4x2 AT và 4x2 MT sẽ dùng chung động cơ diesel 2.4 lít, sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Trong khi bản 4x4 AT Adventure được trang bị động cơ diesel 2.8 lít, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Cả ba phiên bản đều sẽ được tinh chỉnh một số chi tiết thiết kế và bổ sung công nghệ tính năng. Các phiên bản này dự kiến sẽ có mặt trên thị trường từ quý 2/2024.

Trong khi đó, Mitsubishi Triton sau nhiều năm chỉ thay đổi "nhỏ giọt" chuẩn bị được hãng xe Nhật tiến hành cuộc cách mạng tại Việt Nam. Trước đó, thế hệ mới của Triton đã được mở bán tại Thái Lan cũng như một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Mitsubishi Triton thế hệ mới sẽ gia nhập thị trường Việt Nam ngay trong năm nay. Mới đây, mẫu xe này đã bị phát hiện khi đang được chạy thử nghiệm tại Việt Nam. Với hàng loạt thay đổi về ngoại hình, công nghệ, tính năng… Mitsubishi Triton hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều thách thức với Ford Ranger.

Mitsubishi Triton sau nhiều năm chỉ thay đổi "nhỏ giọt" chuẩn bị được hãng xe Nhật tiến hành cuộc cách mạng tại Việt Nam

Cùng với Toyota Hilux, Isuzu D-max mới đây đã được bổ sung phiên bản chạy bằng điện, xuất hiện tại thị trường Thái Lan. Đây được xem là phiên bản chuẩn bị cho bước cạnh tranh trong tương lai nhưng phần nào cho thấy nỗ lực thay đổi của Isuzu.

Đặc biệt, ngoài những mẫu xe bán tải vốn đã khá "quen mặt", phân khúc này dự kiến sẽ sôi động hơn khi VinFast gia nhập cuộc đua. Hãng xe điện Việt Nam hiện chưa có sản phẩm thương mại để tham gia phân khúc này, tuy nhiên việc trình làng mẫu xe VinFast VF Wild dưới dạng concept cho thấy bán tải cũng là phân khúc được hãng xe này hướng đến. Hiện tại, VinFast VF Wild đang được trưng bằng tại Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2024 và sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới.

Hàng loạt mẫu mã được làm mới, đồng thời cuộc đua điện hóa cũng đã được nhen nhóm, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam được dự báo sẽ cạnh tranh kịch tính hơn trong thời gian tới.