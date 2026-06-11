Quyết định của Bộ Chính trị phân bổ hơn 1,87 triệu biên chế năm 2026

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế các cơ quan, ban Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Cơ quan MTTQ ở Trung ương; cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026 là 1.878.362 biên chế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: V.CHUNG

Cụ thể: các cơ quan, ban Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là 12.818 biên chế, gồm: 2.999 cán bộ, công chức; 9.133 viên chức; 686 biên chế các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương (cấp tỉnh, cấp xã) là 1.865.544 biên chế, gồm: 314.604 cán bộ, công chức; 1.550.940 viên chức.

Ban Tổ chức Trung ương căn cứ Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và quyết định này để ban hành quyết định giao biên chế năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T,Ư, các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế.