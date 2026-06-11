Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Quyết định của Bộ Chính trị phân bổ hơn 1,87 triệu biên chế năm 2026

Văn Chung
Văn Chung
11/06/2026 12:49 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký văn bản về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương; Cơ quan Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Các cơ quan Đảng T.Ư và các tỉnh, thành phố năm 2026.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế các cơ quan, ban Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Cơ quan MTTQ ở Trung ương; cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026 là 1.878.362 biên chế.

Bộ Chính trị quyết định phân bổ hơn 1,87 triệu biên chế năm 2026 - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

ẢNH: V.CHUNG

Cụ thể: các cơ quan, ban Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là 12.818 biên chế, gồm: 2.999 cán bộ, công chức; 9.133 viên chức; 686 biên chế các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương (cấp tỉnh, cấp xã) là 1.865.544 biên chế, gồm: 314.604 cán bộ, công chức; 1.550.940 viên chức.

Ban Tổ chức Trung ương căn cứ Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và quyết định này để ban hành quyết định giao biên chế năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T,Ư, các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế.

Tin liên quan

Quy định mới về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Quy định mới về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 183-QĐ/TW ngày 2.6 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Bộ Nội vụ hướng dẫn mới về tinh giản biên chế

Khám phá thêm chủ đề

bộ chính trị Biên chế Ban bí thư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận