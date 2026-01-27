Quyết gỡ điểm nghẽn mặt bằng dự án công viên Ngũ Hành Sơn

UBND P.Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục phối hợp với Chi nhánh khu vực 2 - Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng, rà soát, hoàn thiện các hồ sơ còn lại và tiến hành họp tiếp dân để vận động người dân giải tỏa nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Đây là một trong những điểm vướng then chốt của Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn - dự án quan trọng trong quy hoạch bảo tồn và phát huy danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Theo báo cáo của chính quyền P.Ngũ Hành Sơn, riêng dự án này có 1.612 hồ sơ giải tỏa, gồm 1.175 hồ sơ đất ở và 437 hồ sơ đất nông nghiệp. Tính đến cuối năm 2025, mới có hơn 900 hồ sơ bàn giao mặt bằng, còn gần 700 hồ sơ chưa hoàn tất. Tổng kinh phí bồi thường của dự án hiện đã vượt 506 tỉ đồng, trong đó hơn 406 tỉ đồng đã được chi trả cho người dân. Tuy nhiên, để hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, dự án vẫn cần thêm hơn 999 tỉ đồng, tạo áp lực lớn về nguồn lực tài chính và tiến độ thực hiện.

Công viên văn hóa lịch sử danh thắng Ngũ Hành Sơn đang gặp vướng mắc vì chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng ẢNH: HOÀNG SƠN

Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn đứng trước cuộc đại “lột xác” khi dự án công viên văn hóa lịch sử được triển khai

Mới đây, tại cuộc kiểm tra thực địa dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn do Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho biết dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi tại Quyết định số 822 ngày 11.7.2023, với quy mô gần 105 ha, gồm 7 nhóm dự án, phân kỳ đầu tư từ năm 2023 - 2050. Trong đó, Ban quản lý dự án được giao thực hiện 4 dự án thuộc nhóm 3 và nhóm 6, bao gồm tôn tạo hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu vực bảo vệ 1, xây dựng các khu chức năng và công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2029. Đơn vị đang hoàn thiện dự thảo để trình UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư.

TP.Đà Nẵng đang xây dựng Ngũ Hành Sơn thành nơi hội tụ di sản đặc sắc, điểm đến của đông đảo du khách

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục phối hợp đồng bộ, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa và giải ngân vốn đầu tư công; đặc biệt dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn phải hoàn thành giải phóng mặt bằng hạng mục tháp chuông trong tháng 1.2026. Đáng chú ý, để công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo kế hoạch đã đề ra, ngành chức năng kiến nghị Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan tổng hợp dự thảo văn bản báo cáo UBND TP.Đà Nẵng xin ý kiến Ban Cán sự Đảng UBND TP để báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy bổ sung kinh phí chi trả bồi thường.