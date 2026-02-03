Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quýt hồng kiểng Lai Vung 'rực rỡ' chờ khách mua

Trần Ngọc
Trần Ngọc
03/02/2026 18:00 GMT+7

Những ngày cận tết, khắp các vùng quê Đồng Tháp, như các xã Phong Hòa, Hòa Long lại rộn ràng vào mùa quýt hồng kiểng; các nhà vườn đã chuẩn bị sẵn sàng những chậu quýt hồng sai trĩu đẹp nhất để phục vụ khách hàng.

 Nâng cao kinh tế từ quýt hồng kiểng

Quýt hồng Lai Vung từ lâu đã nổi tiếng bởi vị ngọt thanh, màu sắc bắt mắt và mỗi năm chỉ cho trái một vụ. Từ tập quán trồng dưới đất để bán quả, vài năm trở lại đây, nhiều nông dân ở xã Phong Hòa, Hòa Long (H.Lai Vung cũ) đã mạnh dạn đưa quýt hồng "lên" chậu, tạo ra dòng sản phẩm quýt kiểng phục vụ nhu cầu trưng tết của thị trường.


Quýt hồng kiểng Lai Vung Đồng Tháp 'rực rỡ' chờ khách mua- Ảnh 1.

Vườn quýt kiểng 9 Hồng, bao trái để giao cho khách, cây quýt hơn 100 trái. Màu đẹp, trái đẹp, da bóng

TRẦN NGỌC

Tuy nhiên theo các nhà vườn, để có một chậu quýt đạt chuẩn bán ra thị trường, người trồng phải mất từ 3 năm trở lên, trải qua nhiều công đoạn chăm sóc tỉ mỉ vì giống quýt hồng rất đỏng đản. Nếu màu không đẹp, trái không to, da không bóng thì giá trị trái quýt sẽ giảm. Vì thế, cây được trồng trong bầu nhựa khoảng 1-2 năm, sau đó chuyển sang chậu lớn và tiếp tục chăm sóc, xử lý ra hoa, đậu trái khoảng 1 năm chăm sóc tiếp theo.

Gắn bó với nghề trồng quýt hồng chậu 10 năm, ông Hà Thanh Hồng (ấp Hòa Khánh, xã Phong Hòa) cho biết, việc áp dụng mô hình trồng trong nhà màng đã giúp vườn quýt hồng hạn chế đáng kể sâu bệnh, nhất là tình trạng nhện đỏ, vàng lá, trái bị da cám.

"Quýt trồng trong chậu nhưng trái vẫn to, bóng, đẹp, chất lượng không thua gì trồng dưới đất. Nhờ vậy, sản phẩm được khách hàng ưa chuộng và đặt mua từ rất sớm", ông Hồng chia sẻ. Dịp tết Bính Ngọ năm nay, gia đình ông chuẩn bị hơn 200 chậu quýt hồng phục vụ thị trường. Giá từ 1 triệu đến 7 triệu mỗi chậu tùy theo quýt đẹp hay xấu, trái nhiều hay ít. 

Quýt hồng kiểng Lai Vung Đồng Tháp 'rực rỡ' chờ khách mua- Ảnh 2.

Vườn quýt Khiêm chăm sóc quýt kiểng giao cho khách

TRẦN NGỌC

"Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên quýt trồng ít bệnh, da đẹp bóng nhưng sức mua chậm. Đến thời điểm này mới bán khoảng 50% chậu quýt trong vườn. Có cây cao 3 mét, hơn 100 trái giá 7 triệu, rẻ hơn năm rồi khoảng 1 triệu đồng/chậu. Mong từ đây đến tết bán cho hết tết để ăn tết vui hơn", ông Hà Thanh Hồng tâm tư. 

Cũng ở xã Phong Hòa, Bà Lê Thị Ấm, chủ vườn quýt hồng Khiêm thừa nhận, năm nay tình hình tiêu thụ cũng chậm hơn trước dù giá mỗi chậu rẻ hơn 500.000 đồng vì khách công ty ít mua hơn trước. "Năm nay nhà tôi trồng đạt khoảng hơn 220 chậu. Khách ít nên đến giờ còn khoảng 2/3 chậu quýt trong vườn. Năm rồi mỗi cơ quan, doanh nghiệp thường họ mua 5 chậu để trưng tết, thì năm nay chỉ mua 2 chậu", bà Ấm nói.

 Kỹ thuật chăm quýt hồng kiểng tết  "chơi" được lâu

Theo thống kê, năm nay nhà vườn các xã Phong Hòa, Hòa Long, Lai Vung sẽ cung cấp cho thị trường hơn 1.000 chậu quýt hồng kiểng. Khách mua tại vườn cũng được chia sẻ kinh nghiệm dưỡng quýt hồng trồng trong chậu để có thể trưng hơn 2 tháng. Theo đó, yếu tố quan trọng nhất là chọn cây có bộ lá khỏe, xanh tốt, tưới nước đầy đủ. 

Quýt hồng kiểng Lai Vung Đồng Tháp 'rực rỡ' chờ khách mua- Ảnh 3.

Ông Hà Thanh Hồng bao trái quýt hồng kiểng cho chắc chắn để vận chuyển đi xa, quýt có giá trị nên trái rụng rất tiếc

TRẦN NGỌC

Ông Lưu Văn Khiêm, đại diện Tổ hợp tác trồng quýt chậu xã Phong Hòa, cho biết để phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các thành viên trong tổ hợp tác đã chuẩn bị khoảng 1.200 chậu quýt hồng. Cây quýt chậu thường cao từ 1 - 1,6 m, mang nhiều quả to, màu sắc đẹp, chất lượng trái vẫn giữ được vị ngon ngọt đặc trưng của quýt hồng Lai Vung. Giá bán dao động từ 2 - 7 triệu đồng/chậu, tùy theo kích cỡ, dáng cây và số lượng trái. Bên cạnh hình thức bán truyền thống tại vườn, nhiều nhà vườn còn tận dụng mạng xã hội để quảng bá, chào bán sản phẩm, giúp quýt hồng kiểng tiếp cận thị trường rộng hơn.

Theo các chủ vườn, hiện nay, quýt hồng trồng trong chậu của Lai Vung chủ yếu được tiêu thụ tại TP.HCM, Cần Thơ, các tỉnh phía bắc; một số nhà vườn còn xuất bán sang Campuchia. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, quýt hồng kiểng còn góp phần làm phong phú thêm thị trường hoa kiểng tết, khẳng định hướng đi mới cho cây quýt hồng Đồng Tháp trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng chú trọng giá trị gia tăng và tính bền vững. 

