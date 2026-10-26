Ra mắt Ban Biên tập Tòa soạn Tiếng Xanh

Ngày 25.10, tại trụ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (Hà Nội), Tòa soạn Tiếng Xanh tổ chức lễ ra mắt Ban biên tập nhiệm kỳ 2026 - 2027 và chương trình tập huấn thành viên mới.

Tạo không gian để các bạn trẻ phát triển kỹ năng truyền thông

Tòa soạn Tiếng Xanh (Voices of Green) là sáng kiến do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNICEF Việt Nam), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng các đối tác phối hợp triển khai, nhằm thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em và thanh thiếu niên trong các vấn đề về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Được xây dựng theo mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện, Tiếng Xanh tạo không gian để các bạn trẻ phát triển kỹ năng truyền thông, phát huy tư duy sáng tạo, thể hiện tiếng nói và lan tỏa những thông điệp, hành động tích cực vì một tương lai xanh.

Ban biên tập Tòa soạn Tiếng Xanh nhiệm kỳ 2026 - 2027 ra mắt tại chương trình ẢNH: BTC

Đặc biệt, đây là nền tảng truyền thông do thanh thiếu niên trực tiếp điều hành và dẫn dắt, tạo điều kiện để các bạn chủ động xây dựng ý tưởng, sáng tạo nội dung và định hướng các sản phẩm truyền thông.

Đồng thời, Tiếng Xanh còn là môi trường để các thành viên học hỏi, kết nối, hợp tác và cùng tạo ra những sản phẩm thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động tích cực trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, chia sẻ: "Từ nhiều năm trước, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã tổ chức và xây dựng một mạng lưới các em là "phóng viên nhỏ" của báo.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê dặn dò và giao nhiệm vụ cho Ban biên tập Tòa soạn Tiếng Xanh nhiệm kỳ 2026 - 2027 ẢNH: BTC

Các em viết truyện ngắn, làm thơ, vẽ tranh và viết những bài báo nhỏ về trường lớp, thầy cô, bạn bè, gia đình. Cũng bởi vậy mà báo đã cùng chung tay với UNICEF Việt Nam xây dựng và phát triển sáng kiến Tòa soạn Tiếng Xanh, một nền tảng truyền thông đầy sáng tạo, nơi các bạn trẻ là người dẫn dắt, người kiến tạo và cũng là người kết nối với những người cùng trang lứa".

Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhấn mạnh, thời gian qua, Tòa soạn Tiếng Xanh đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng mô hình tòa soạn do thanh thiếu niên Việt Nam trực tiếp dẫn dắt và điều hành.

Các bạn không chỉ tạo nên một diễn đàn an toàn, cởi mở để thế hệ trẻ bày tỏ tiếng nói về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh và những hành động tích cực đến đông đảo bạn trẻ trên khắp cả nước.

Ông Nguyễn Phan Khuê cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng tới các thành viên Tiếng Xanh trong nhiệm kỳ mới, mong muốn các bạn tiếp tục tiên phong sáng tạo, làm chủ công nghệ trong hoạt động truyền thông; mở rộng kết nối, tăng cường sức lan tỏa của các sản phẩm và luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm với cộng đồng.

Mở rộng sự tham gia của trẻ em

Chia sẻ tại chương trình, ông Lý Phát Việt Linh, Quản lý chương trình Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu của UNICEF Việt Nam, bày tỏ niềm vui khi giấc mơ về Tiếng Xanh đang dần trở thành hiện thực.

Những chiến dịch mùa hè, bài báo, sáng kiến do chính các bạn trẻ thực hiện, cùng việc 4 thành viên tham gia Nhóm cố vấn các nữ lãnh đạo trẻ toàn cầu của UNICEF là minh chứng cho sự trưởng thành của Tiếng Xanh.

Ông Lý Phát Việt Linh phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Ông Lý Phát Việt Linh mong muốn Tiếng Xanh tiếp tục mở rộng hoạt động đến các bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa, tạo cơ hội để nhiều tiếng nói mới được cất lên. Đồng thời, gửi gắm tới thế hệ tiếp nối hãy mạnh dạn sáng tạo, thử nghiệm và viết tiếp giấc mơ Tiếng Xanh theo cách riêng, để các bạn không chỉ nói về sự thay đổi mà còn trở thành những người tạo ra sự thay đổi.

Thay mặt Tòa soạn Tiếng Xanh, bạn Lê Quỳnh Chi, Tổng biên tập Tòa soạn Tiếng Xanh nhiệm kỳ 2025 - 2026, sinh viên năm thứ hai Học viện Ngoại giao, đã chia sẻ những kết quả mà các thành viên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bạn Lê Quỳnh Chi, Tổng biên tập Tòa soạn Tiếng Xanh nhiệm kỳ 2025 - 2026, báo cáo kết quả hoạt động ẢNH: BTC

Tiếp nối những kết quả tích cực của nhiệm kỳ 2025 - 2026, Tòa soạn Tiếng Xanh bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu tiếp tục mở rộng sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên, phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong sáng tạo nội dung, đồng thời đưa tiếng nói của thế hệ trẻ đến gần hơn với cộng đồng.

Sau lễ ra mắt, các thành viên Tòa soạn Tiếng Xanh tham gia chương trình tập huấn với sự đồng hành của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Thông qua hoạt động tập huấn, các thành viên có cơ hội nâng cao năng lực truyền thông, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và phát huy tinh thần sáng tạo trong xây dựng các sản phẩm truyền thông về môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.