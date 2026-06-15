Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp nông nghiệp nhiệt đới

Ông Nguyễn Văn Mười được hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ ẢNH: MINH SÁNG

CLB Doanh nghiệp Nông nghiệp Nhiệt đới được thành lập nhằm tạo không gian kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất, đồng thời tăng cường liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản.

Được hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ, ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam chia sẻ, CLB kỳ vọng trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và thị trường, góp phần thúc đẩy nông nghiệp nhiệt đới phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Tham quan dự án trồng chuối công nghệ cao xuất khẩu của một hội viên COTAB ẢNH: NVCC

Theo ông Bạch Thanh Ấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Nông nghiệp Nhiệt đới, Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp trong vùng khí hậu nhiệt đới, nhưng để nông sản vươn tầm quốc tế cần sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân. Theo điều lệ hoạt động, COTAB được tổ chức trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai và minh bạch, hướng đến việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững thông qua kết nối chuỗi giá trị nông sản, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Với phạm vi cả nước trong các lĩnh vực liên quan đến chuỗi giá trị nông sản như sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh, logistics, vật tư nông nghiệp, xúc tiến đầu tư thương mại, tư vấn, chứng nhận tiêu chuẩn... COTAB sẽ hỗ trợ hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và mở rộng hợp tác, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững.