Ông Nguyễn Minh Chánh làm Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM

Tại Quyết định 450, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông làm Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường.
Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định điều động ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường đến nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM.
Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Nguyễn Xuân Hoàng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Nguyễn Minh Chánh cam kết sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc mới, không ngừng học hỏi rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM là đơn vị có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, lãnh đạo UBND TP.HCM kỳ vọng ông Nguyễn Minh Chánh tiếp tục phát huy năng lực, cùng với lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường tham mưu để UBND TP.HCM thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển - kinh tế xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
