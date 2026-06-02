Ông Nguyễn Minh Chánh làm Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM

Tại Quyết định 450, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông làm Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định điều động ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường đến nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Nguyễn Xuân Hoàng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, nhiệm kỳ 2025 - 2030.