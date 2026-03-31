Thời sự

TP.HCM: Phường An Phú Đông bầu nhân sự chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Uyển Nhi
31/03/2026 12:46 GMT+7

HĐND phường An Phú Đông (TP.HCM) tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bầu các chức danh chủ chốt và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Sáng 31.3, HĐND phường An Phú Đông khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND phường.

HĐND phường An Phú Đông khóa I có 30 đại biểu, với tỷ lệ tham dự kỳ họp đạt 100%, bảo đảm đủ điều kiện theo quy định.

Tham dự kỳ họp có ông Dương Trung Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, cùng các lãnh đạo các phòng, ban trên địa bàn phường An Phú Đông.

HĐND phường An Phú Đông khóa I có 30 đại biểu, với tỷ lệ tham dự kỳ họp đạt 100%

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường; bà Trương Nhựt Thẫm được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND phường; bà Mai Thị Thu Thảo giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; bà Hồ Thị Hiền giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

Đối với UBND phường An Phú Đông, ông Đỗ Đăng Ái được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường; hai Phó chủ tịch UBND phường gồm ông Nguyễn Chí Thiện và bà Trinh Thị Thanh Thúy. Các ủy viên UBND phường cũng được kiện toàn theo quy định.

Các nhân sự chủ chốt của HĐND phường An Phú Đông

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông, ông Nguyễn Minh Chánh chia sẻ: "Thay mặt Thường trực HĐND phường, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm bầu chúng tôi giữ các chức vụ chủ chốt của HĐND phường An Phú Đông.

Trong nhiệm kỳ mới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. HĐND phường sẽ thường xuyên bám sát định hướng lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

HĐND phường sẽ quyết định các chủ trương, giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao; đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường".

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đỗ Đăng Ái, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, cho hay: "Chúng tôi mong nhận được sự giám sát, góp ý của quý cô bác, anh chị em và người dân trên địa bàn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Qua đó, để công việc được triển khai xuyên suốt, đạt hiệu quả cao nhất với phương châm lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo".

Ông Đỗ Đăng Ái, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông (thứ ba từ phải qua) phát biểu tại kỳ họp

Các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo đều được 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua.

Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường An Phú Đông trong năm 2026.

TP.HCM xác nhận tư cách 125 đại biểu HĐND, sáng mai bầu Chủ tịch HĐND và UBND

Ủy ban Bầu cử TP.HCM xác nhận 125 người trúng cử đủ tư cách đại biểu, làm cơ sở để HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

