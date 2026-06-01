Kinh tế Địa ốc

TP.HCM lập đơn vị chuyên đi bồi thường, giải phóng mặt bằng

Đình Sơn
01/06/2026 15:57 GMT+7

Ngày 1.6, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM công bố quyết định của UBND TP.HCM về việc thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã ký quyết định số 2395 thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng công bố các quyết định nhân sự của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM, trong đó ông Võ Trí Dũng làm giám đốc và 7 phó giám đốc.

Đơn vị này có chức năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án được giao vốn lớn (kể cả dự án PPP) trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập.

Nhiệm vụ cụ thể là trình duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc khi nhận được văn bản của người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Thực hiện một số công việc khác theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án, và cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Toàn Thắng trao quyết định cho Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã yêu cầu lãnh đạo Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, quy trình phối hợp nội bộ và cơ chế phối hợp với các sở, ngành, các xã, phường, đặc khu, bảo đảm đơn vị vận hành thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu thành lập.

Tập trung rà soát toàn bộ các dự án đang thực hiện, bảo đảm việc chuyển tiếp nhiệm vụ được thực hiện liên tục, không để gián đoạn, không để tồn đọng hồ sơ, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cũng như tiến độ các dự án của TP.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Mọi hoạt động đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được thực hiện khách quan, chính xác, chặt chẽ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có đất thu hồi.

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa hồ sơ, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian xử lý công việc và tăng tính minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ…

