Văn hóa

Ra mắt Con đường Nhiếp ảnh 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
25/01/2026 21:15 GMT+7

"Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM - công trình văn hóa đặc sắc mang đậm dấu ấn sáng tạo và tinh thần đổi mới, một mô hình không gian văn hóa sáng tạo, góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của TP.HCM", Giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh.

Tối 25.1, Sở VH - TT TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM – một công trình văn hóa mới, hình thành trên trục đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng, trở thành không gian nghệ thuật công cộng ngoài trời, nơi nhiếp ảnh hiện diện trong đời sống đô thị, kết nối giữa lịch sử – hiện tại – tương lai của TP.HCM bằng ngôn ngữ hình ảnh. 

Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM không chỉ là nơi trưng bày tác phẩm, mà còn là không gian để kể câu chuyện về thành phố: từ những dấu mốc lịch sử, thành tựu phát triển đến nhịp sống đương đại, văn hóa, con người và tinh thần sáng tạo không ngừng của một đô thị trẻ trung, năng động, hội nhập.

Ra mắt Con đường Nhiếp ảnh 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam- Ảnh 1.

Giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Trần Thế Thuận phát biểu tại lễ khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ra mắt Con đường Nhiếp ảnh 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam- Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy (giữa) và lãnh đạo Sở VH - TT TP.HCM cùng khách mời bấm nút khánh thành công trình

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ra mắt Con đường Nhiếp ảnh 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam- Ảnh 3.

Du khách tham quan Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM hội tụ các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, thời sự và mỹ thuật tiêu biểu

Phát biểu tại lễ khánh thành, Giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Trần Thế Thuận cho biết: "Khởi công từ ngày 29.11.2025, hôm nay công trình Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM chính thức khánh thành. Nơi đây được định vị để trở thành không gian mở, hội tụ các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, thời sự và mỹ thuật tiêu biểu. Sự kết hợp này không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan đô thị mà còn hình thành một điểm hẹn văn hóa sinh động, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật chất lượng cao ngay tại khu vực trung tâm TP.HCM".

Tuyến đường trung tâm Đồng Khởi từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc của các triển lãm thời sự - nghệ thuật, khơi nguồn cảm hứng cho việc hình thành một không gian nhiếp ảnh - nghệ thuật cộng đồng. Đây cũng là trục kết nối những công trình mang tính biểu tượng như: Bưu điện TP. HCM, Đường sách TP.HCM, Sở VH - TT, Nhà hát TPHCM, Trụ sở UBND TP.HCM, công viên Lam Sơn… Việc khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM chính là sự tiếp nối và nâng tầm giá trị của trục đường này. 

Công trình đưa vào sử dụng góp phần làm phong phú diện mạo đô thị, tạo không gian trải nghiệm hiện đại và tương xứng với tầm vóc của một đô thị đặc biệt trong kỷ nguyên mới.

Ra mắt Con đường Nhiếp ảnh 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam- Ảnh 4.

Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM hình thành trên trục đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng, trở thành không gian nghệ thuật công cộng ngoài trời

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ra mắt Con đường Nhiếp ảnh 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam- Ảnh 5.

Các đại biểu và khách mời xem triển lãm nhiếp ảnh ngoài trời

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ra mắt Con đường Nhiếp ảnh 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam- Ảnh 6.

Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM bắt đầu từ góc đường Nguyễn Du - Đồng Khởi đến công viên Chi Lăng

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ra mắt Con đường Nhiếp ảnh 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam- Ảnh 7.

Nhà triển lãm nghệ thuật đương đại đi vào hoạt động giới thiệu đến công chúng triển lãm Những con mắt của thời gian, với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Dịp này, Sở VH - TT TP.HCM cũng ra mắt Nhà triển lãm nghệ thuật đương đại tại số 158 Đồng Khởi –  một điểm nhấn trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động trưng bày và bảo tồn giá trị di sản. Các tư liệu, hình ảnh và thước phim về Sài Gòn xưa được tái hiện thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo; đồng thời tổ chức các không gian trải nghiệm tương tác, trong đó có khu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, không gian trải nghiệm, chụp ảnh và các hoạt động giao lưu, tọa đàm chuyên đề, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Triển lãm Những con mắt của thời gian khai mạc tối 25.1 tại Nhà triển lãm nghệ thuật đương đại giới thiệu quá trình phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam tại TP.HCM qua các giai đoạn lịch sử: từ buổi đầu Pháp thuộc đến hiện đại, đồng thời khai thác các phong cách nhiếp ảnh đặc trưng, chân dung những nhiếp ảnh gia tiêu biểu, vai trò của nhiếp ảnh trong đời sống cộng đồng, cùng xu hướng hiện đại, chuyển đổi số trong lĩnh vực này. 

Nội dung trưng bày sẽ được trải dài từ quá khứ cho tới hiện tại, những bức ảnh trong triển lãm mang tới loạt góc nhìn hài hòa trong đa dạng của các thế hệ nhiếp ảnh gia. 

Tại triển lãm, người xem sẽ bước vào một cuộc dạo chơi xuyên thời gian và không gian: từ những hình ảnh Sài Gòn rất xưa của thế hệ nhiếp ảnh gia đầu tiên đến những bức ảnh kinh điển của những khoảnh khắc lịch sử trong cuộc chiến. Ký ức và kỷ niệm sẽ được hòa quyện cùng hơi thở đương đại, khắc họa sinh động trải nghiệm của nhiều thế hệ người Sài Gòn - TP.HCM, những con người vẫn đang mưu sinh, gắn bó và góp phần phát triển thành phố - vốn là Hòn ngọc Viễn Đông của một thế kỷ trước - giờ là một "siêu đô thị" hiện đại, năng động và hấp dẫn, chứa đựng nhiều trầm tích di sản vô giá trải qua bao mưa nắng thời gian.


