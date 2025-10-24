Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Ra mắt Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM

Mai Phương
Mai Phương
24/10/2025 08:45 GMT+7

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM tổ chức Đại hội bất thường và chính thức ra mắt sau sáp nhập.

Chiều nay 24.10, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) TP.HCM sẽ tổ chức Đại hội bất thường lần 1, nhiệm kỳ (2025-2030). Hiệp hội ra đời theo Quyết định của UBND TP.HCM về việc chuyển đổi tên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thành Hiệp hội DNNVV TP.HCM. Đại hội bất thường lần 1 sẽ thông qua đề án nhân sự của hiệp hội và chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.

Ra mắt Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM- Ảnh 1.

Một số hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (nay là Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM)

ẢNH: CTV

Hiệp hội DNNVV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Hiệp hội DNNVV TP.HCM) ra đời từ tháng 9.2007. Đến nay, hiệp hội có 600 hội viên chính thức. Đại hội hiệp hội nhiệm kỳ (2023 - 2028) đã bầu ra Ban chấp hành gồm 35 thành viên và Ban kiểm tra gồm 3 thành viên. Theo đề án nhân sự trình tại Đại hội bất thường lần 1, Ban chấp hành Hiệp hội DNNVV TP.HCM dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 50 ủy viên. Trong đó, giữ nguyên hiện trạng số lượng Ban chấp hành là 35 ủy viên, giữ nguyên chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Ban thường trực là 7 người. Sau đại hội, căn cứ sự phát triển mở rộng bộ máy tổ chức mạng lưới hoạt động tuỳ tình hình thực tế Ban chấp hành sẽ có bổ sung thay đổi phù hợp.

Hiệp hội DNNVV TP.HCM đưa ra định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 với một trong những ưu tiên là mở rộng kết nối giao thương với các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh bạn, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng, logistics, kho bãi, khu công nghiệp, sản xuất và xuất khẩu thủy hải sản, nông sản và du lịch. Hiệp hội cũng liên kết, hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng cho doanh nghiệp, tập trung vào kỹ năng quản lý, marketing và chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời thực hiện các hoạt động kết nối và hỗ trợ phát triển thị trường; tham gia xây dựng và phản biện chính sách; hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và an sinh xã hội...

Hội Nữ doanh nhân TP.HCM tổ chức giao thương 'Buôn có bạn - Bán có phường'

Hội Nữ doanh nhân TP.HCM tổ chức giao thương 'Buôn có bạn - Bán có phường'

Sự kiện kết nối giao thương trọng điểm mang tên "Buôn có bạn - Bán có phường" do Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE) tổ chức ngày 17.10.

