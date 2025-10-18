Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Hội Nữ doanh nhân TP.HCM tổ chức giao thương 'Buôn có bạn - Bán có phường'

Mai Phương
Mai Phương
18/10/2025 11:33 GMT+7

Sự kiện kết nối giao thương trọng điểm mang tên "Buôn có bạn - Bán có phường" do Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE) tổ chức ngày 17.10.

Chương trình giao thương đã quy tụ 207 gian hàng, giới thiệu 824 sản phẩm đến từ hơn 30 ngành nghề, không chỉ của các doanh nghiệp TP.HCM mà còn có sự góp mặt của các đơn vị tiêu biểu đến từ Hà Nội, Đồng Tháp, Đắk Lắk, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tiền Giang… cùng nhiều gian hàng xanh và thiện nguyện.

Theo Ban tổ chức, sự kiện ghi nhận 4.868 lượt khách tham quan trực tiếp, 4.761 lượt truy cập trực tuyến cùng 2.556 lượt quan tâm sản phẩm và 106 phiên kết nối doanh nghiệp với nhau (B2B). Con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của chương trình và nhu cầu giao thương thực chất trong cộng đồng doanh nghiệp.

Hội Nữ doanh nhân TP.HCM tổ chức giao thương 'Buôn có bạn - Bán có phường'- Ảnh 1.

Sự kiện kết nối giao thương 2025 "Buôn có bạn - Bán có phường" do HAWEE tổ chức ngày 17.10 thu hút gần 5.000 lượt khách tham quan

ẢNH: CTV

Với triết lý dân gian "Buôn có bạn, bán có phường", HAWEE không chỉ tạo ra một phiên chợ kết nối mà còn định hình một hệ sinh thái giao thương mới, nơi các doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi và tìm kiếm đối tác chiến lược. Ngoài việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, phiên kết nối trực tiếp (B2B 1:1) là điểm nhấn nổi bật khi doanh nghiệp có cơ hội làm việc với 6 đối tác lớn gồm Rabo Foundation, Beacon Fund, UOB, Vietcombank, Manulife Fund và Saigon Co.op. Những buổi kết nối này không chỉ mở ra hợp đồng kinh doanh mà còn khơi gợi hướng đi mới cho hợp tác đầu tư, tài chính và phát triển bền vững.

Ngoài ra, điểm khác biệt của sự kiện chính là chuỗi hội thảo chuyên sâu diễn ra song song với các phiên trưng bày, với sự tham gia của các diễn giả uy tín như ông Arun Sharma (Suri Technologies) chia sẻ về "Nền tảng Big Data kết nối doanh nghiệp xuất nhập khẩu"; ông Nguyễn Thanh Tân (BMG Group) nói về "10 hành động thiết thực để tạo sức mạnh tăng trưởng nội lực". Trong khi đó, bà Lâm Thúy Ái (Mebi Farm) trình bày nghiên cứu thực tiễn "ESG Case Study" trong nông nghiệp sạch… Dịp này, HAWEE cũng giới thiệu IBIZ App - nền tảng kết nối B2B hiện đại giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm đối tác, khách hàng và nhà đầu tư tiềm năng trong nước và quốc tế.

Sự kiện kết nối giao thương "Buôn có bạn - Bán có phường" 2025 không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, mà còn là cú hích tinh thần cho cộng đồng doanh nhân, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang cần những điểm tựa để tái khởi động và tăng tốc.

Tin liên quan

Doanh nhân Sài Gòn vì sự phát triển của TP.HCM

Doanh nhân Sài Gòn vì sự phát triển của TP.HCM

Tối 13.10, nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức trao thưởng cho nhiều doanh nhân có đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển chung của TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Giao thương trưng bày Kết nối HAWEE doanh nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận