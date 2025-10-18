Hội Nữ doanh nhân TP.HCM tổ chức giao thương 'Buôn có bạn - Bán có phường'

Chương trình giao thương đã quy tụ 207 gian hàng, giới thiệu 824 sản phẩm đến từ hơn 30 ngành nghề, không chỉ của các doanh nghiệp TP.HCM mà còn có sự góp mặt của các đơn vị tiêu biểu đến từ Hà Nội, Đồng Tháp, Đắk Lắk, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tiền Giang… cùng nhiều gian hàng xanh và thiện nguyện.

Theo Ban tổ chức, sự kiện ghi nhận 4.868 lượt khách tham quan trực tiếp, 4.761 lượt truy cập trực tuyến cùng 2.556 lượt quan tâm sản phẩm và 106 phiên kết nối doanh nghiệp với nhau (B2B). Con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của chương trình và nhu cầu giao thương thực chất trong cộng đồng doanh nghiệp.

Sự kiện kết nối giao thương 2025 "Buôn có bạn - Bán có phường" do HAWEE tổ chức ngày 17.10 thu hút gần 5.000 lượt khách tham quan ẢNH: CTV

Với triết lý dân gian "Buôn có bạn, bán có phường", HAWEE không chỉ tạo ra một phiên chợ kết nối mà còn định hình một hệ sinh thái giao thương mới, nơi các doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi và tìm kiếm đối tác chiến lược. Ngoài việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, phiên kết nối trực tiếp (B2B 1:1) là điểm nhấn nổi bật khi doanh nghiệp có cơ hội làm việc với 6 đối tác lớn gồm Rabo Foundation, Beacon Fund, UOB, Vietcombank, Manulife Fund và Saigon Co.op. Những buổi kết nối này không chỉ mở ra hợp đồng kinh doanh mà còn khơi gợi hướng đi mới cho hợp tác đầu tư, tài chính và phát triển bền vững.

Ngoài ra, điểm khác biệt của sự kiện chính là chuỗi hội thảo chuyên sâu diễn ra song song với các phiên trưng bày, với sự tham gia của các diễn giả uy tín như ông Arun Sharma (Suri Technologies) chia sẻ về "Nền tảng Big Data kết nối doanh nghiệp xuất nhập khẩu"; ông Nguyễn Thanh Tân (BMG Group) nói về "10 hành động thiết thực để tạo sức mạnh tăng trưởng nội lực". Trong khi đó, bà Lâm Thúy Ái (Mebi Farm) trình bày nghiên cứu thực tiễn "ESG Case Study" trong nông nghiệp sạch… Dịp này, HAWEE cũng giới thiệu IBIZ App - nền tảng kết nối B2B hiện đại giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm đối tác, khách hàng và nhà đầu tư tiềm năng trong nước và quốc tế.

Sự kiện kết nối giao thương "Buôn có bạn - Bán có phường" 2025 không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, mà còn là cú hích tinh thần cho cộng đồng doanh nhân, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang cần những điểm tựa để tái khởi động và tăng tốc.