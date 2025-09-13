Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia với mục tiêu giao thương 20 tỉ USD

Ngày 13.9, tại P.Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh), Bộ Công thương Việt Nam phối hợp Bộ Thương mại Campuchia và UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị "Kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam - Campuchia".

Hội nghị mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp 2 nước ẢNH: B.B

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh, Campuchia là láng giềng có vị trí chiến lược trong thương mại của Việt Nam, giữ vai trò cửa ngõ giao thông và trung chuyển hàng hóa trong tiểu vùng sông Mê Kông. Tuyến biên giới dài hơn 1.137 km với 50 cửa khẩu, trong đó có 11 quốc tế, 11 chính, 28 phụ và 11 lối mở, là nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Theo bà Thắng, thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đã ký kết nhiều thỏa thuận then chốt như Bản ghi nhớ 2019 về phát triển hạ tầng thương mại biên giới, Hiệp định Thương mại biên giới 2024, Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2025 - 2026. "Các văn bản này đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan, phát triển hạ tầng cửa khẩu, logistics, kho bãi và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 2 bên", bà Thắng nói.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng tại hội nghị

Cũng theo bà Thứ trưởng Bộ Công thương, năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Campuchia đạt 10,1 tỉ USD, tăng 17,5% so với năm trước. Đến tháng 7.2025, con số này đã vượt 7 tỉ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ; trong đó Việt Nam xuất khẩu khoảng 3,2 tỉ USD, nhập khẩu 3,8 tỉ USD. Hàng công nghiệp - năng lượng chiếm ưu thế trong xuất khẩu của Việt Nam, trong khi nông sản là nhóm hàng chủ lực nhập khẩu từ Campuchia.

Bà Thắng cũng khẳng định, mục tiêu hai nước đặt ra là đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỉ USD vào năm 2030. Trọng tâm hợp tác trong thời gian tới là gắn kết phát triển hạ tầng thương mại biên giới, logistics, cửa khẩu và chợ biên giới; thúc đẩy liên kết liên ngành, liên vùng; tạo thuận lợi cho xúc tiến thương mại, thông quan và hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, Việt Nam sẽ đẩy mạnh ứng dụng mô hình cửa khẩu thông minh để thúc đẩy xuất khẩu nông - lâm - thủy sản.

Phía Campuchia, ông Tith Rithipol, Thứ trưởng Bộ Thương mại Campuchia, khẳng định Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu và dư địa hợp tác còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics, nông nghiệp hiện đại, công nghiệp chế biến, công nghệ số và tài chính.

Doanh nghiệp 2 nước tìm hiểu cơ hội hợp tác tại khu vực diễn ra hội nghị ẢNH: B.B

Các tham luận của 2 nước tại hội nghị cũng nêu rõ định hướng phát triển thương mại biên giới theo cụm hành lang kinh tế; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cửa khẩu, trung tâm logistics; tăng cường ứng dụng mô hình cửa khẩu thông minh, thương mại điện tử và số hóa thủ tục hải quan. Bên cạnh mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch thương mại song phương sẽ đạt 20 tỉ USD, là hình thành hệ thống logistics biên giới hiện đại, giảm chi phí giao dịch từ 10 - 15%.

Hội nghị trên cũng được đánh giá là diễn đàn quan trọng để doanh nghiệp 2 nước mở rộng hợp tác, kết nối chuỗi cung ứng xuyên biên giới và phát huy tiềm năng thị trường ASEAN hơn 680 triệu dân, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác bền vững Việt Nam - Campuchia.