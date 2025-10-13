Doanh nhân Sài Gòn vì sự phát triển của TP.HCM

Đây cũng là dịp Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Tại buổi lễ, Hội đã vinh danh 20 "Doanh nhân - Người truyền lửa" là những người có nhiều đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội và cộng đồng.

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và trao thưởng cho nhiều doanh nhân có đóng góp tích cực ẢNH: CTV

Bên cạnh đó có 150 doanh nhân được tôn vinh "Doanh nhân - Nét đẹp từ tâm" vì những cống hiến trong hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, tuân thủ pháp luật và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra, Hội cũng vinh danh 50 doanh nhân tiêu biểu xây dựng thương hiệu mạnh, góp phần nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hội cũng khen thưởng 24 tập thể và 115 cá nhân đã có những đóng góp đặc biệt trong xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nhân TP.HCM.



Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, nhấn mạnh: "Hội Doanh nhân Sài Gòn là mái nhà chung của giới doanh nhân TP.HCM. Đây cũng là nơi kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần làm giàu chân chính. Sau 20 năm hình thành và phát triển, Hội tự hào là tổ chức uy tín với hơn 1.200 hội viên cùng nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển chung của TP.HCM".

Tiền thân của Hội là CLB Doanh nhân Sài Gòn, do Báo Doanh nhân Sài Gòn khởi xướng từ năm 2005. Trải qua hai thập kỷ, Hội không chỉ đồng hành cùng doanh nhân TP.HCM mà còn triển khai hàng ngàn chương trình kết nối giao thương, hàng trăm hoạt động xã hội, từ thiện ý nghĩa.