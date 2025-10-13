Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Doanh nhân Sài Gòn vì sự phát triển của TP.HCM

Chí Nhân
Chí Nhân
13/10/2025 19:52 GMT+7

Tối 13.10, nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức trao thưởng cho nhiều doanh nhân có đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển chung của TP.HCM.

Đây cũng là dịp Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Tại buổi lễ, Hội đã vinh danh 20 "Doanh nhân - Người truyền lửa" là những người có nhiều đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội và cộng đồng.

Doanh nhân Sài Gòn vì sự phát triển của TP.HCM - Ảnh 1.

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và trao thưởng cho nhiều doanh nhân có đóng góp tích cực

ẢNH: CTV

Bên cạnh đó có 150 doanh nhân được tôn vinh "Doanh nhân - Nét đẹp từ tâm" vì những cống hiến trong hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, tuân thủ pháp luật và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra, Hội cũng vinh danh 50 doanh nhân tiêu biểu xây dựng thương hiệu mạnh, góp phần nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hội cũng khen thưởng 24 tập thể và 115 cá nhân đã có những đóng góp đặc biệt trong xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nhân TP.HCM.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, nhấn mạnh: "Hội Doanh nhân Sài Gòn là mái nhà chung của giới doanh nhân TP.HCM. Đây cũng là nơi kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần làm giàu chân chính. Sau 20 năm hình thành và phát triển, Hội tự hào là tổ chức uy tín với hơn 1.200 hội viên cùng nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển chung của TP.HCM".

Tiền thân của Hội là CLB Doanh nhân Sài Gòn, do Báo Doanh nhân Sài Gòn khởi xướng từ năm 2005. Trải qua hai thập kỷ, Hội không chỉ đồng hành cùng doanh nhân TP.HCM mà còn triển khai hàng ngàn chương trình kết nối giao thương, hàng trăm hoạt động xã hội, từ thiện ý nghĩa.

Tin liên quan

Cùng đất nước viết tiếp những kỳ tích

Cùng đất nước viết tiếp những kỳ tích

Những ngày tháng 9, Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội trở thành tâm điểm với lượng khách khổng lồ tới tham quan Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Bản lĩnh doanh nhân Việt

Khám phá thêm chủ đề

doanh nhân Doanh Nhân Sài Gòn Doanh nhân Việt Nam doanh nhân TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận