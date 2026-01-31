Ra mắt Hội doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung, TP.HCM

Chiều tối 30.1, Đại hội Hội doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2030) tại TP.HCM diễn ra thành công. Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự hình thành tổ chức đại diện chính thức cho cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương, nhằm tạo điều kiện giao lưu, hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế phường nhà phát triển bền vững.

Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ I (2026 - 2030) gồm 27 thành viên. Trong đó, ông Phạm Quốc Trí được bầu làm Chủ tịch Hội doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung. Đại hội cũng thông qua điều lệ và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026 - 2030. Hội xác định vai trò là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp địa phương; hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng sự phát triển chung của phường.

Ban chấp hành Hội doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2030) ẢNH: CTV

Cụ thể, hội sẽ thiết lập mạng lưới giao thương định kỳ thông qua các chương trình kết nối doanh nghiệp hàng quý. Đồng thời hình thành các tổ chức nhóm ngành nghề chuyên biệt nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng giữa các hội viên; đẩy mạnh phong trào "Ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ nội khối", hỗ trợ lẫn nhau trong tiêu thụ hàng hóa và phát triển thị trường. Trong việc thực hiện vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, hội sẽ làm đại diện, tổng hợp và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của hội viên đến các cơ quan quản lý nhà nước vì một môi trường kinh doanh thông thoáng - minh bạch - phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, hội sẽ tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên đề về tài chính, pháp lý, quản trị nhân sự và xu hướng thị trường. Đặc biệt chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện lộ trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Không chỉ vậy, hội cũng vận động hội viên tích cực tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững và chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại phường và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị và các phong trào thi đua yêu nước...