Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Ra mắt Hội doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung, TP.HCM

Mai Phương
Mai Phương
31/01/2026 10:37 GMT+7

Đại hội Hội doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2030) được tổ chức với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.

Chiều tối 30.1, Đại hội Hội doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2030) tại TP.HCM diễn ra thành công. Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự hình thành tổ chức đại diện chính thức cho cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương, nhằm tạo điều kiện giao lưu, hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế phường nhà phát triển bền vững.

Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ I (2026 - 2030) gồm 27 thành viên. Trong đó, ông Phạm Quốc Trí được bầu làm Chủ tịch Hội doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung. Đại hội cũng thông qua điều lệ và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026 - 2030. Hội xác định vai trò là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp địa phương; hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng sự phát triển chung của phường. 

Ra mắt Hội doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung, TP.HCM- Ảnh 1.

Ban chấp hành Hội doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2030)

ẢNH: CTV

Cụ thể, hội sẽ thiết lập mạng lưới giao thương định kỳ thông qua các chương trình kết nối doanh nghiệp hàng quý. Đồng thời hình thành các tổ chức nhóm ngành nghề chuyên biệt nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng giữa các hội viên; đẩy mạnh phong trào "Ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ nội khối", hỗ trợ lẫn nhau trong tiêu thụ hàng hóa và phát triển thị trường. Trong việc thực hiện vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, hội sẽ làm đại diện, tổng hợp và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của hội viên đến các cơ quan quản lý nhà nước vì một môi trường kinh doanh thông thoáng - minh bạch - phát triển lâu dài. 

Bên cạnh đó, hội sẽ tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên đề về tài chính, pháp lý, quản trị nhân sự và xu hướng thị trường. Đặc biệt chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện lộ trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Không chỉ vậy, hội cũng  vận động hội viên tích cực tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững và chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại phường và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị và các phong trào thi đua yêu nước...

Tin liên quan

Doanh nghiệp nào đủ điều kiện tổ chức sàn giao dịch tài sản mã hóa?

Doanh nghiệp nào đủ điều kiện tổ chức sàn giao dịch tài sản mã hóa?

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu trong tháng 2, các bộ, ngành khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng và thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Khám phá thêm chủ đề

doanh nghiệp Hội doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung Hệ sinh thái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận