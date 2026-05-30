Ra mắt nền tảng việc làm trực tuyến ngành sức khỏe

Ngày 30.5, Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức ngày hội việc làm 2026 trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục; đồng thời ra mắt Trang việc làm trực tuyến BMU nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Phát biểu tại chương trình, TS-BS Lưu Viết Tĩnh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, cho biết trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng gia tăng, việc tăng cường kết nối giữa nhà trường với các cơ sở y tế, doanh nghiệp tuyển dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

TS-BS Lưu Viết Tĩnh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, phát biểu tại chương trình ẢNH: HỮU TÚ

"Nhà trường luôn xác định đồng hành cùng người học trong quá trình phát triển nghề nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi không ngừng mở rộng hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp và tổ chức trong, ngoài nước để tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, trải nghiệm thực tế, tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp và nâng cao năng lực nghề nghiệp", TS-BS Lưu Viết Tĩnh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột chính thức ra mắt Trang việc làm trực tuyến BMU, nền tảng kết nối nghề nghiệp do nhà trường phát triển. Nền tảng này giúp sinh viên, học viên tiếp cận các cơ hội thực tập, việc làm từ mạng lưới đối tác của trường; đồng thời hỗ trợ xây dựng hồ sơ nghề nghiệp, ứng tuyển trực tuyến và cập nhật thông tin tuyển dụng thường xuyên.

Cũng tại chương trình, nhà trường tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2031 với các doanh nghiệp, cơ sở y tế và đơn vị đối tác. Nội dung hợp tác tập trung vào tăng cường đào tạo gắn với thực tiễn, kết nối thực tập, tuyển dụng, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập cũng như sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột ký kết hợp tác với các doanh nghiệp trong ngày hội việc làm 2026 ẢNH: HỮU TÚ

Thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa diễn giả và sinh viên, chương trình góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, tư duy chủ động trong học tập, đồng thời giúp người học nâng cao khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn nghề nghiệp.

Ngày hội việc làm 2026 tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn của Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, cơ sở y tế và đồng hành cùng sinh viên trên hành trình phát triển nghề nghiệp. Qua đó, góp phần cung ứng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực Tây nguyên và cả nước.

Học bổng Hạnh Phúc 2026 tài trợ 100% học phí ngành sức khỏe Ngày 30.5, Quỹ Hạnh Phúc - Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) công bố chương trình Học bổng Hạnh Phúc 2026, trao 10 suất học bổng toàn phần cho sinh viên theo học các ngành sức khỏe tại địa phương. Lễ ký kết hợp tác giữa Quỹ Hạnh Phúc - Y dược Buôn Ma Thuột và các đối tác đồng hành chương trình Học bổng Hạnh Phúc ẢNH: HỮU TÚ Mang thông điệp "Đôi tay được nâng đỡ - Đôi tay phụng sự cộng đồng", Học bổng Hạnh Phúc hướng đến những học sinh, sinh viên giàu nghị lực, mong muốn theo đuổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và đóng góp cho cộng đồng trong tương lai. Chương trình dành cho học sinh lớp 12 và các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trúng tuyển vào các ngành đào tạo sức khỏe của Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột. Theo kế hoạch, mỗi năm Học bổng Hạnh Phúc sẽ trao 10 suất học bổng toàn phần với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 475 triệu đồng. Sinh viên được tài trợ 100% học phí chương trình đào tạo chính quy thuộc 6 ngành: y khoa, dược học, điều dưỡng, y học cổ truyền, kỹ thuật xét nghiệm y học và y học dự phòng. Bên cạnh hỗ trợ học phí, những sinh viên đạt kết quả học tập tốt còn có thể được xem xét hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt. Sau khi tốt nghiệp, quỹ cũng định hướng kết nối sinh viên với các đơn vị y tế phù hợp trong hệ sinh thái của nhà trường, góp phần mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Tại lễ công bố, bà Nguyễn Hương Huệ, Giám đốc Quỹ Hạnh Phúc - Y dược Buôn Ma Thuột, nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng giá trị của một học bổng không chỉ nằm ở việc hỗ trợ một người học, mà còn ở khả năng tạo nên những tác động lâu dài cho cộng đồng. Khi một người trẻ được trao cơ hội đúng lúc, các em có thể trưởng thành, thành những nhân lực y tế mang chuyên môn và sự tử tế quay trở về phục vụ quê hương", bà Huệ chia sẻ.



