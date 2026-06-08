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Ra mắt ổ SSD di động tích hợp chip 4G, tự hủy bằng một tin nhắn

Phong Đỗ
Phong Đỗ
08/06/2026 06:23 GMT+7

Chỉ bằng một tin nhắn SMS, chiếc ổ SSD đời mới này sẽ lập tức tự hủy bằng dòng điện cao áp.

Theo TechSpot, tại triển lãm công nghệ Computex 2026, thương hiệu phần cứng nổi tiếng TeamGroup đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới khi định vị thiết bị lưu trữ không chỉ dừng lại ở cuộc đua tốc độ hay dung lượng, mà phải là một công cụ chủ động bảo vệ an toàn thông tin. Ý tưởng đột phá này được hiện thực hóa rõ nét qua mẫu ổ cứng SSD di động T-Create Expert P35SG - một thiết bị được thiết kế đặc biệt cho các tình huống mà rủi ro hàng đầu là việc dữ liệu mật bị truy cập trái phép do rơi vào tay kẻ xấu.

Ra mắt ổ SSD di động tích hợp chip 4G, tự hủy bằng một tin nhắn - Ảnh 1.

Khi thiết bị lưu trữ mới của TeamGroup biết 'tự sát'

ẢNH: TEAMGROUP

Ổ cứng SSD mới của TeamGroup sở hữu vũ khí bảo mật đáng gờm

Điểm độc đáo của T-Create Expert P35SG là khả năng tự hủy kích hoạt từ xa thông qua một tin nhắn văn bản đơn giản. Nhờ được trang bị kết nối mạng di động 4G LTE, người dùng có thể dễ dàng ra lệnh cho ổ đĩa ngay cả khi nó không được cắm vào bất kỳ máy tính nào hoặc hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng Wi-Fi. Một khi nhận được lệnh, thiết bị sẽ lập tức thực thi chuỗi quy trình hủy diệt hai bước nghiêm ngặt: đầu tiên là xóa logic chuyên sâu toàn bộ dữ liệu lưu trữ, ngay sau đó là giải phóng một dòng điện cao áp để phá hủy vật lý các chip nhớ phần cứng bên trong, chặn đứng mọi cơ hội phục hồi dữ liệu từ các tin tặc. Đối với người dùng ưa thích kiểm soát vật lý truyền thống, hãng cũng cung cấp phiên bản P35S với nút bấm tự hủy tích hợp trực tiếp trên thân máy.

Bên cạnh giải pháp bảo mật tối cao cho các tình huống tồi tệ nhất, TeamGroup cũng trình làng mẫu SSD T-Create Expert P33 sở hữu màn hình e-Paper độc đáo giúp kiểm tra dung lượng và sức khỏe ổ đĩa mà không cần cắm nguồn máy tính. Đặc biệt, để phục vụ cho các nhà phát triển vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo AI cục bộ tại chỗ vốn thường xuyên gặp nút thắt cổ chai về bộ nhớ, hãng đã tung ra thanh RAM DDR5 T-Create Expert AI 4R CUDIMM đạt dung lượng kỷ lục 128 GB trên mô-đun đơn duy nhất.

Ra mắt ổ SSD di động tích hợp chip 4G, tự hủy bằng một tin nhắn - Ảnh 2.

SSD T-Create Expert P33 sở hữu màn hình e-Paper độc đáo

ẢNH: TEAMGROUP

Có thể thấy, chuỗi sản phẩm mới của TeamGroup tại Computex 2026 đã đánh dấu một bước chuyển dịch lớn của ngành phần cứng. Từ những linh kiện lưu trữ dữ liệu thụ động, các ổ cứng và bộ nhớ thế hệ mới đang tiến hóa mạnh mẽ thành những thực thể chủ động, vừa có khả năng tối ưu hiệu suất cho kỷ nguyên AI, lại vừa có khả năng tự bảo vệ dữ liệu một cách kiên cố, an toàn ngay cả trong các kịch bản khắc nghiệt nhất ngoài đời thực.

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