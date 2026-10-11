Ra mắt phố chuyên doanh gốm sứ đầu tiên giữa lòng TP.HCM

Phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên gần 400 m



Sáng 11.10, UBND phường Nhiêu Lộc tổ chức lễ ra mắt tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên. Tuyến phố dài gần 400 m, nằm trên trục đường kết nối ga Sài Gòn với vòng xoay Dân Chủ, quy tụ 17 cơ sở kinh doanh gốm sứ truyền thống lâu năm.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Thành Quốc, Phó chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, cho biết việc chính thức đưa tuyến phố chuyên doanh vào hoạt động là bước khởi đầu quan trọng để kết nối các cửa hàng trong một không gian thương mại có định hướng, có hình ảnh nhận diện và tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với cộng đồng kinh doanh.





Lãnh đạo UBND phường Nhiêu Lộc ra mắt tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên ẢNH: UYỂN NHI

Ông nhấn mạnh, giá trị của tuyến phố không chỉ nằm ở số lượng cửa hàng hay sự đa dạng của sản phẩm mà còn phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ, uy tín của từng cơ sở và sự thuận tiện dành cho khách hàng.

Để tuyến phố hoạt động hiệu quả, lãnh đạo UBND phường Nhiêu Lộc đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm quy định pháp luật, niêm yết giá công khai, bảo đảm chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh cần chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự.

Đặc biệt, chính quyền địa phương khuyến khích các cửa hàng tích cực tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh, từng bước xây dựng thương hiệu tuyến phố gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên trở thành điểm mua sắm uy tín của TP.HCM.

Ông Lê Thành Quốc phát biểu tại lễ ra mắt ẢNH: VĂN PHÚC

Hướng đến điểm mua sắm, tham quan mới của TP.HCM

Theo ông Quốc, UBND phường Nhiêu Lộc sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển.

Đồng thời, địa phương sẽ phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức những chương trình quảng bá, kết nối thương mại nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của tuyến phố.

Bên cạnh phát triển hoạt động kinh doanh, phường sẽ tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và an ninh trật tự, hướng đến xây dựng không gian mua sắm văn minh, an toàn và thân thiện.

Ông Võ Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nhiêu Lộc ẢNH: UYỂN NHI

Đại diện 17 cơ sở kinh doanh gốm sứ trên đường Nguyễn Phúc Nguyên cho biết trong nhiều năm qua, các cửa hàng đã nỗ lực giữ gìn uy tín, nâng cao chất lượng sản phẩm và phục vụ khách hàng.

Việc tuyến phố chính thức ra mắt không chỉ mang đến cơ hội quảng bá sản phẩm gốm sứ mà còn tạo điều kiện để nâng cao giá trị thương hiệu của từng cửa hàng và cả khu vực.

Đại diện các hộ kinh doanh cam kết niêm yết giá công khai, bán đúng giá, bảo đảm chất lượng sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ. Các cơ sở cũng sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh, cùng xây dựng tuyến phố xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên dài khoảng 400 m, quy tụ 17 cơ sở kinh doanh gốm sứ lâu năm ẢNH: UYỂN NHI

Đáng chú ý, cộng đồng kinh doanh trên tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên sẽ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.