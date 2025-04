Ra mắt Tập đoàn Tài chính Ngân hàng HD

Ông Kim Byoungho - Chủ tịch HĐQT HDBank cho biết Tập đoàn Tài chính Ngân hàng HD (HD Financial Group) giúp phát huy tối đa sức mạnh cộng hưởng to lớn từ HDBank, Ngân hàng số Vikki, Công ty Chứng khoán HD và các công ty con, công ty liên kết khác trong một tập đoàn thống nhất. Thay vì vận hành riêng lẻ và thiếu gắn kết, mô hình tổ chức mới theo mảng kinh doanh giúp tích hợp đa dạng dịch vụ (ngân hàng bán lẻ, ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư, ngân hàng số và nhiều mảng hoạt động khác...) thành hệ sinh thái tài chính liền mạch, lấy khách hàng làm trung tâm. HD Financial Group bao gồm các đơn vị thành viên HDBank (ngân hàng thương mại chủ lực), Vikki Digital Bank (ngân hàng số thế hệ mới), HD SAISON (tài chính tiêu dùng), HD Securities (chứng khoán), HD Insurance (bảo hiểm), HD Capital (quản lý quỹ), Đông Á Money Transfer (dịch vụ kiều hối).

HDBank tổ chức thành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ẢNH; C.N

Được sự đồng thuận cao của cổ đông, HDBank đặt ra các mục tiêu kinh doanh đầy khát vọng cho năm 2025 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 21.179 tỉ đồng, tăng 27%, đây là một trong những mức tăng cao nhất ngành. Chỉ số ROE kỳ vọng đạt 26,2%, ROA đạt 2,15%. Tổng tài sản hướng tới 890.442 tỉ đồng (tăng 28%), dư nợ tín dụng đạt 579.851 tỉ đồng (tăng 32%), huy động vốn 792.812 tỉ đồng (tăng 28%). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%, đảm bảo sự ổn định và an toàn hệ thống. Về cổ tức, nguồn lợi nhuận có thể phân phối năm 2024 là 10.396 tỉ đồng, tương ứng tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 28%.

TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Nhà sáng lập, Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank cho rằng: "Chúng tôi luôn hành động cho sự Minh bạch, cho nền tảng của niềm tin. Và chính niềm tin ấy là tài sản vô giá để HDBank không ngừng thu hút nhà đầu tư, nâng cao vị thế trên thị trường và tạo ra giá trị bền vững cho tất cả cổ đông. Nếu cổ đông bỏ 1 đồng vốn vào HDBank lúc IPO thì cuối năm 2024 số tiền này tăng tới 4.4 lần. Đó cũng chính là phần thưởng, niềm hạnh phúc cho Hội đồng quản trị của chúng tôi khi mà chúng ta có thể mang đến những giá trị tốt nhất bền vững nhất cho cổ đông của mình, bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận. Bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận, HDBank cam kết tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, duy trì chính sách cổ tức cao và ổn định , đồng thời đầu tư cho tương lai bằng các nền tảng số hóa, tài chính xanh và chiến lược hội nhập sâu vào chuỗi giá trị kinh tế quốc gia"