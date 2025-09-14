Ra mắt thẻ du lịch số GoNChill thúc đẩy chuyển đổi số ngành du lịch

Tại sự kiện ra mắt Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) khu vực phía nam diễn ra ngày 13.9, tại TP.HCM, dự án GoNChill Tourist Pass được giới thiệu như một sản phẩm tiêu biểu, ra mắt đúng thời điểm nhu cầu số hóa trải nghiệm du lịch và văn hóa đang gia tăng mạnh mẽ. Đây là nền tảng công nghệ được phát triển dưới sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, du lịch và công nghệ, với sự bảo trợ VCIDA.

GoNChill Tourist Pass gia nhập hệ sinh thái công nghiệp văn hóa số Ảnh: CTV



Bà Võ Thị Minh Uyên, Trưởng đại diện dự án cho biết mục tiêu của GoNChill Tourist Pass là mang đến thẻ du lịch số "tất cả trong một", tích hợp các chức năng quan trọng như thanh toán, áp dụng ưu đãi và truy cập dịch vụ một chạm. Nền tảng đóng vai trò công cụ tiện lợi cho du khách, đồng thời là cầu nối trực tiếp, kết nối họ với hệ sinh thái các dịch vụ văn hóa, du lịch tại địa phương.

Bên cạnh tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng cuối, một trong những yếu tố quan trọng của nền tảng là khả năng thu thập và cung cấp dữ liệu thị trường, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, văn hóa vừa và nhỏ trong việc nắm bắt xu hướng tiêu dùng, từ đó cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu du khách.

Dự án cũng hướng đến việc kết nối du khách với giá trị bản địa thông qua hành trình chuyên đề và các "trạm trung chuyển văn hóa" tại địa phương, phù hợp với định hướng phát triển du lịch văn hóa, du lịch xanh trong chiến lược quốc gia. Dự án sẽ triển khai thí điểm tại TP.HCM trước khi mở rộng ra các địa phương khác từ đầu tháng 10 năm nay.

Sự ra đời của GoNChill Tourist Pass là ví dụ cho quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch, nơi công nghệ được ứng dụng để tạo ra các giải pháp thông minh và liền mạch hơn. Các dự án theo định hướng này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số.