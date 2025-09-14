Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Ra mắt thẻ du lịch số GoNChill thúc đẩy chuyển đổi số ngành du lịch

Thành Luân
Thành Luân
14/09/2025 10:59 GMT+7

Dự án thẻ du lịch số đa năng GoNChill Tourist Pass được kỳ vọng sẽ ứng dụng công nghệ để tạo ra một trải nghiệm liền mạch cho du khách, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái du lịch - văn hóa.

Tại sự kiện ra mắt Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) khu vực phía nam diễn ra ngày 13.9, tại TP.HCM, dự án GoNChill Tourist Pass được giới thiệu như một sản phẩm tiêu biểu, ra mắt đúng thời điểm nhu cầu số hóa trải nghiệm du lịch và văn hóa đang gia tăng mạnh mẽ. Đây là nền tảng công nghệ được phát triển dưới sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, du lịch và công nghệ, với sự bảo trợ VCIDA.

Ra mắt thẻ du lịch số GoNChill thúc đẩy chuyển đổi số ngành du lịch - Ảnh 1.

GoNChill Tourist Pass gia nhập hệ sinh thái công nghiệp văn hóa số

Ảnh: CTV

Bà Võ Thị Minh Uyên, Trưởng đại diện dự án cho biết mục tiêu của GoNChill Tourist Pass là mang đến thẻ du lịch số "tất cả trong một", tích hợp các chức năng quan trọng như thanh toán, áp dụng ưu đãi và truy cập dịch vụ một chạm. Nền tảng đóng vai trò công cụ tiện lợi cho du khách, đồng thời là cầu nối trực tiếp, kết nối họ với hệ sinh thái các dịch vụ văn hóa, du lịch tại địa phương.

Bên cạnh tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng cuối, một trong những yếu tố quan trọng của nền tảng là khả năng thu thập và cung cấp dữ liệu thị trường, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, văn hóa vừa và nhỏ trong việc nắm bắt xu hướng tiêu dùng, từ đó cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu du khách.

Dự án cũng hướng đến việc kết nối du khách với giá trị bản địa thông qua hành trình chuyên đề và các "trạm trung chuyển văn hóa" tại địa phương, phù hợp với định hướng phát triển du lịch văn hóa, du lịch xanh trong chiến lược quốc gia. Dự án sẽ triển khai thí điểm tại TP.HCM trước khi mở rộng ra các địa phương khác từ đầu tháng 10 năm nay.

Sự ra đời của GoNChill Tourist Pass là ví dụ cho quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch, nơi công nghệ được ứng dụng để tạo ra các giải pháp thông minh và liền mạch hơn. Các dự án theo định hướng này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Tin liên quan

Những thách thức trong thương mại hóa 5G ở Việt Nam

Những thách thức trong thương mại hóa 5G ở Việt Nam

Dù đã triển khai tại nhiều tỉnh thành và được xem là nền tảng cho kinh tế số, chặng đường thương mại hóa 5G tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức về chi phí, ứng dụng, an ninh mạng và nhân lực.

Khám phá thêm chủ đề

du lịch định hướng phát triển công nghiệp Hệ sinh thái công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận