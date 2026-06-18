Ra nhiều mồ hôi có phải dấu hiệu cơ thể khỏe mạnh hơn?

Trên thực tế, khoa học cho thấy lượng mồ hôi tiết ra không phản ánh trực tiếp tình trạng sức khỏe. Có người đổ rất nhiều mồ hôi nhưng hoàn toàn không liên quan đến thể lực tốt. Cũng có người tập luyện đều đặn, sức bền tốt nhưng lại chỉ tiết một lượng mồ hôi vừa phải, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Người khỏe mạnh có thể đổ nhiều mồ hôi nhưng không phải ai đổ nhiều mồ hôi cũng khỏe mạnh ẢNH minh họa: N.Quý tạo từ AI

Mồ hôi giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt

Nhiệm vụ quan trọng nhất của mồ hôi là giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt. Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên do thời tiết nóng, vận động hoặc sốt, các tuyến mồ hôi sẽ tiết dịch lên bề mặt da. Khi lớp mồ hôi này bay hơi, nhiệt lượng cũng được giải phóng ra ngoài, giúp làm mát cơ thể và duy trì nhiệt độ ổn định. Nếu không có cơ chế này, cơ thể rất dễ rơi vào tình trạng quá tải nhiệt khi hoạt động thể chất.

Một người khỏe mạnh có thể đổ nhiều mồ hôi. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa bất cứ ai đổ nhiều mồ hôi cũng khỏe mạnh hơn người khác. Lượng mồ hôi tiết ra phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố cá nhân.

Nam thường đổ mồ hôi nhiều hơn nữ

Nam giới thường đổ mồ hôi nhiều hơn nữ giới. Người có kích thước cơ thể lớn hơn thường tạo ra nhiều nhiệt hơn khi vận động nên cũng có xu hướng tiết nhiều mồ hôi hơn. Di truyền cũng ảnh hưởng đến số lượng và mức độ hoạt động của tuyến mồ hôi.

Ngoài ra, nhiệt độ và độ ẩm môi trường cũng ảnh hưởng đáng kể. Một người tập luyện trong thời tiết nóng ẩm sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn khi tập trong môi trường mát mẻ dù cường độ vận động giống nhau. Do đó, chỉ nhìn vào lượng mồ hôi để đánh giá sức khỏe là không đáng tin.

Tăng tiết mồ hôi

Trong nhiều trường hợp, đổ mồ hôi nhiều chỉ là phản ứng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu mồ hôi xuất hiện quá mức và gây ảnh hưởng đến cuộc sống, đó có thể là dấu hiệu của chứng tăng tiết mồ hôi, giáo sư da liễu Dee Anna Glaser tại Trường Y khoa thuộc Đại học Saint Louis (Mỹ) cho biết.

Người mắc tình trạng này có thể đổ mồ hôi ngay cả khi không vận động hoặc khi thời tiết không nóng. Mồ hôi có thể xuất hiện nhiều ở lòng bàn tay, bàn chân, vùng nách hoặc toàn thân, gây khó khăn trong sinh hoạt, công việc và giao tiếp.

Theo Hiệp hội Da liễu Mỹ, tăng tiết mồ hôi có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Nếu tình trạng đổ mồ hôi xuất hiện đột ngột, xảy ra chủ yếu vào ban đêm, hoặc đi kèm các triệu chứng như tim đập nhanh, đau ngực, chóng mặt hay sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Một số trường hợp đổ mồ hôi nhiều có thể do rối loạn tuyến giáp, nhiễm trùng, tác dụng phụ của thuốc, một số vấn đề sức khỏe khác và cần được kiểm tra, theo Verywell Health.