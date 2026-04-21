'Rác nội dung' từ affiliate marketing biến tướng: Cần xử phạt nặng

Như loạt bài của Thanh Niên đã chỉ ra, tiếp thị, quảng cáo cần phải đúng với công năng của sản phẩm chứ không phải dùng chiêu trò gây sốc để dẫn dụ người xem, người mua hàng.

Cứ mở mạng xã hội ra là hàng loạt thông tin kiểu "chấn động", đi kèm những tiêu đề gây sốc, bình luận úp mở xuất hiện rồi để đường link giấu khéo léo dẫn người xem đến các gian hàng. Tất cả chiêu trò của affiliate marketing biến tướng đang ngày một bị lạm dụng.

Làm hoang mang, gây tiêu cực cho xã hội

Bạn đọc (BĐ) Nguyễn Ngọc Vũ bình luận: "Sợ nhất những kiểu nội dung thổi phồng nguy hiểm, làm mọi người hoang mang, cuối cùng lại chỉ để dắt đi mua hàng online. Lợi dụng tâm lý tiêu cực của đám đông thế này thì không ổn chút nào". Cùng chung suy nghĩ, BĐ Nguyễn Thị Phương Linh nhận định: "Affiliate marketing biến tướng thành lừa đảo rồi, người tiêu dùng gần như không có cách nào kiểm tra thông tin. Bên nào quản lý đây?".

Nhiều ý kiến cũng chỉ ra thực trạng này đang nở rộ như nấm sau mưa. BĐ Trần Đức Hoàn viết: "Mấy hội nhóm chèn link kiếm tiền giờ mọc như nấm. Mình từng ham rẻ, click vào thử một lần rồi dính mã độc, mất cả tài khoản luôn. Chia sẻ cho mọi người cẩn thận". BĐ Vũ Quốc Dũng dẫn chứng: "Làm clip gây sốc như vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành chỉ để bán quần áo thì đúng là hết nói nổi… Vì tiền mà chấp nhận làm ảnh hưởng cộng đồng. Nhỡ đâu có người học theo thì nguy hiểm quá!".

Từ câu chuyện của một cầu thủ, nhiều người lợi dụng để lập fanpage kèm link bán sản phẩm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những biến tướng đầy rẫy, những chiêu trò mặc sức câu like, dẫn dụ nhấp chuột khiến cộng đồng mạng thực sự "bội thực" với thông tin xấu. BĐ Phạm Thu Hương kết luận: "Đọc mà thấy giật mình. Bây giờ lướt Facebook thấy toàn mấy bài úp mở, kéo xuống bình luận lại thấy dán link lung tung. Thật sự hoang mang không biết tin nào là thật nữa".

Cần xử nghiêm

Thực trạng đã rất rõ nên nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng có cơ chế xử phạt mạnh tay hơn nữa để những tin độc, rác bẩn không còn cơ hội "trăm hoa đua nở". BĐ Dương Việt Cường thắc mắc: "Đọc báo thấy luật định phạt rất nặng mà không rõ thực tế có xử nghiêm không? Chứ dạo này vẫn thấy nhan nhản link affiliate ở mọi nơi, đặc biệt các trang đông thành viên".

BĐ Phạm Hoàng Bách thì ngao ngán: "Cứ chạy theo hoa hồng kiểu này, môi trường mạng chỉ toàn rác nội dung với tin giả. Ngày xưa lên mạng thấy toàn bài hay, giờ mở đâu cũng là drama hoặc quảng cáo trá hình".

BĐ Vũ Thị Kim Chung kể thực tế: "Ngày trước đi làm, có người còn rủ mình lập group để spam link affiliate mà mình không dám làm. Sợ vướng pháp luật lắm, có tiền mà dính tội thì chẳng đáng". "Người làm tiếp thị liên kết cũng phải có trách nhiệm chứ đừng viện lý do chỉ là giới thiệu sản phẩm. Đã quảng cáo mà sai, gây thiệt hại thì đương nhiên phải chịu", BĐ Bùi Khánh Ngọc khuyến cáo.

BĐ Nguyễn Thiên Ngọc nêu quan điểm: "Luật pháp không cấm affiliate, nhưng biến tướng như bây giờ thì khác gì lừa đảo đâu. Thấy cứ phải siết chặt hơn mấy vụ thông tin giả trên mạng". Tương tự, BĐ Tùng Chi đề xuất: "Xã hội càng số hóa, hành vi thao túng tâm lý người dùng lại càng khó lường. Hy vọng có quy định rõ ràng để bảo vệ người tiêu dùng và cũng minh bạch cho những người bán chân chính".

"Nói gì thì nói, nền tảng số hưởng lợi từ lượng người dùng, thì cũng nên mạnh tay kiểm soát vụ này. Ai cũng đùn đẩy thì bao giờ mới dẹp được nạn làm nội dung bẩn như vậy?", BĐ Thế Tài ý kiến thêm.

Chỉ khi có quy định rõ ràng về các hành vi gây hại hoặc xử phạt nếu dùng affiliate marketing "bẩn" thì mới đem lại sự công bằng và cho những người làm quảng cáo chân chính. BĐ Quản Hữu Toàn cảm thán: "Tự nhiên đọc xong thấy thương mấy bạn làm nội dung tử tế, cạnh tranh sao nổi với đội copy-paste và rải link "bẩn" khắp nơi. Thực sự, muốn kiếm tiền tử tế trên mạng ngày càng khó".

Trong lúc chờ cơ quan chức năng quyết liệt xử lý, BĐ Minh Phượng đề xuất: "Công nhận bài viết phân tích đúng thực trạng hiện nay. Do vậy, ai cũng nên tự trang bị kỹ năng số, kiểm chứng thông tin trước khi share hoặc click vào bất cứ đường link nào".