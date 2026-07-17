Rác thải ngập ngụa tại dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng

Ghi nhận của PV Thanh Niên dọc dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (thuộc địa bàn P.Từ Liêm, Hà Nội), cho thấy hiện ở khu này vô cùng nhếch nhác khi rác thải bị vứt ngổn ngang suốt tuyến đường. Các khối bê tông phục vụ công trình xếp đống tại đây từ lâu, nay vô tình trở thành những "bể chứa" đủ loại rác thải từ sinh hoạt đến công nghiệp.

Rác thải bủa vây dọc dự án đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng ẢNH: LONG QUYỀN

Khu vực xung quanh dự án này và tuyến đường Vũ Quỳnh cũng rơi vào tình trạng nước thải tù đọng, rác ngâm trong nước lâu ngày bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngoài các loại rác thải sinh hoạt, các loại kính vỡ, vật liệu công nghiệp cũng bị vứt ra giải phân cách giữa hai làn đường.

Trao đổi với chúng tôi, bà Huệ, người dân sinh sống cạnh dự án cho biết, tình trạng ô nhiễm này đã diễn ra từ rất lâu. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là đâu lại vào đấy.

Những khối bê tông phục vụ dự án chất đống nhiều năm giữa hai làn đường, nay trở thành những "bể chứa rác" bất đắc dĩ ẢNH: LONG QUYỀN

Một số ô bê tông đã chứa đầy rác ẢNH: LONG QUYỀN

"Đơn vị môi trường cũng có dọn dẹp nhưng không thể sạch triệt để. Người dân chúng tôi sống ở đây phải chịu trận trực tiếp, khổ vô cùng nhưng không biết phải làm sao", bà Huệ chia sẻ.

Cùng chung nỗi bức xúc, anh Hùng (40 tuổi, sống gần khu vực này) chia sẻ rằng việc ô nhiễm rác thải kéo dài nhiều năm không được giải quyết dứt điểm sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy lớn về sức khỏe. Mỗi ngày đi qua khu vực này, anh đều phải ngửi mùi ô nhiễm, đặc biệt những lúc đi tập thể dục.

Đủ mọi loại rác thải trong các khối bê tông xếp dọc dự án Lê Đức Thọ - Phạm Hùng ẢNH: LONG QUYỀN

Tại đường Vũ Quỳnh (khu vực nối vào dự án đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng), rác tồn đọng, ngâm trong nước thải lâu ngày không được xử lý ẢNH: LONG QUYỀN

Anh Hùng cũng bày tỏ sự lo ngại khi khu vực này nằm gần hai trường học, việc ô nhiễm sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường học tập và sức khỏe của các em học sinh.

Người dân quanh khu vực lo lắng nguy cơ dịch bệnh vì môi trường bị ô nhiễm ẢNH: LONG QUYỀN

Trước tình trạng trên, một lãnh đạo UBND P.Từ Liêm, cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý, dọn dẹp.

Dự án đường nối Lê Đức Thọ đến Phạm Hùng được Hà Nội phê duyệt vào năm 2017, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Theo thời gian, tuyến đường ngày càng xuống cấp, trở thành nơi đỗ xe ô tô, đổ rác thải tràn lan quanh khu vực.

Mới đây, UBND phường Từ Liêm cũng tiếp tục ra quyết định thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình thuộc phạm vi ranh giới thực hiện hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh đến đến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng trên địa bàn. Diện tích dự kiến thu hồi là: 24.332,5 m2, tiến độ hoàn thành dự kiến trong quý 4 năm 2026.