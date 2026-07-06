Vỉa hè thành vườn rau, lòng đường toàn rác ở The Golden An Khánh

Khu vực cổng phụ thuộc khu chung cư The Golden An Khánh (Tổ dân phố số 3, xã An Khánh, Hà Nội), vào sáng ngày 6.7, mùi rác thải hữu cơ phân hủy bốc lên nồng nặc.

Bãi rác tự phát đối diện cổng phụ chung cư đã tích tụ nhiều ngày, rỉ nước thải ra đường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Phần lớn chất thải tại đây là rác sinh hoạt hằng ngày do người dân vứt, xen lẫn các mảnh thủy tinh và phế thải sắc nhọn. Dưới lòng đường, hai làn xe ô tô đỗ dọc hai bên, gây cản trở giao thông qua khu vực.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, cư dân chung cư The Golden An Khánh bức xúc vì tình trạng rác thải bị đổ chất đống trước cổng chung cư Ảnh: LONG QUYỀN

Bước vội qua đoạn đường này với chiếc khẩu trang bịt kín, ông Nguyễn Thanh Sơn (46 tuổi, cư dân chung cư) bức xúc: "Mỗi ngày đi qua đây tôi đều phải nín thở bước thật nhanh. Tình trạng đổ trộm rác diễn ra từ rất lâu rồi, chủ yếu vào ban đêm. Rõ ràng trong khu chung cư đã có khu vực tập kết rác rộng rãi, nhưng một số cá nhân ý thức kém và người dân quanh vùng vẫn mang rác ra đây vứt vô tội vạ".

Ông Sơn cho biết thêm, trước đây bãi rác nằm dọc ra đến đầu đường lớn. Sau đó, một số người cạy gạch vỉa hè, rào lại để trồng rau. Khi không còn không gian, những người đổ trộm bắt đầu mang rác sang khu vực đối diện cổng sau để tích tụ. Vì khu vực này nằm ngoài khuôn viên chung cư nên bảo vệ và ban quản trị tòa nhà không xử lý được.

"Nỗi khổ" kéo dài qua nhiều năm tháng

Sống tại đây từ năm 2017, bà Nguyễn Thị Thanh (76 tuổi, Tổ dân phố số 3, xã An Khánh) không khỏi thất vọng. Bà kể, những ngày đầu mới về, vỉa hè nơi đây rất vuông vắn, sạch đẹp. Theo thời gian, một số người dân chiếm dụng, phá nát kết cấu vỉa hè để làm vườn rau, biến toàn bộ phía trước khu chung cư thành một bãi đất loang lổ, kèm theo rác thải hôi thối.

Bà Thanh tỏ ra vô cùng thất vọng vì cảnh quan trước cổng chung cư, nơi hàng nghìn cư dân sinh sống bị ô nhiễm, nhếch nhác suốt nhiều năm. Ảnh: LONG QUYỀN

Theo lời bà Thanh, cư dân đã liên tục kiến nghị lên HĐND xã An Khánh từ các khóa trước cho đến nay, nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. "Cư dân muốn có đất trồng cây, trồng rau là nhu cầu chính đáng, nhưng phải đúng nơi, đúng chỗ. Đằng này xe đỗ kín đường, vỉa hè bị phá để trồng rau, lề đường thành bãi rác... khung cảnh cực kỳ nhếch nhác. Chúng tôi không có máy móc, cũng không có thẩm quyền để tự dọn dẹp triệt để nếu chính quyền địa phương không vào cuộc quyết liệt".

Toàn bộ vỉa hè đối diện cổng sau khu chung cư The Golden An Khánh, thành bãi trồng rau, bãi rác. ẢNH: LONG QUYỀN

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Thọ, Trưởng ban Quản trị tòa nhà 18T2 The Golden An Khánh, xác nhận, đơn vị đã nhiều lần làm việc với chính quyền xã An Khánh nhưng gặp khó khăn về thẩm quyền nên không thể tự giải quyết triệt để. Khu vực đổ rác và trồng rau tự phát thuộc phạm vi của dự án đối diện, không thuộc quyền hạn của chung cư.

Xe ô tô đỗ kín dọc lòng đường, tiềm ẩn nguy hiển về an toàn giao thông. ẢNH: LONG QUYỀN

"Chúng tôi không có thẩm quyền xử lý ở khu vực này. Ngay cả hàng cây phía ngoài vỉa hè chung cư của chúng tôi, mỗi khi muốn cắt tỉa cũng phải làm công văn xin phép chính quyền địa phương chứ không được tự ý xử lý", ông Thọ phân trần.

Ông Thọ cũng thẳng thắn thừa nhận, một phần lượng rác thải tích tụ tại đây xuất phát từ chính những cư dân ý thức chưa cao của tòa nhà. Dù ban quản trị đã nhiều lần tổ chức dọn dẹp, tuyên truyền nhưng "đâu lại vào đấy".

Quanh dự án đối diện chung cư The Golden An Khánh nói trên cũng có hàng loạt bãi rác khác bốc mùi hôi thối quanh khu vực. ẢNH: LONG QUYỀN

Ông Hồ Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND xã An Khánh, cho biết UBND xã đã tổ chức họp và chỉ đạo phòng Kinh tế đô thị phối hợp với công an xã tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên.