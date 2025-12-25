Rắc tiêu vào bún, phở: Điều tuyệt vời gì xảy ra cho tim, não?

Cô Karina Tolentino, chuyên gia dinh dưỡng kiêm huấn luyện viên sức khỏe đang làm việc tại Mỹ, chia sẻ điều xảy ra với cơ thể khi bạn thường xuyên rắc tiêu vào thức ăn.

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Tiêu đen có thể hỗ trợ duy trì lượng đường trong máu ở mức khỏe mạnh bằng cách cải thiện độ nhạy insulin và giảm sự tăng đột biến glucose sau bữa ăn. Piperine có trong tiêu giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa carbohydrate, hỗ trợ việc kiểm soát hoặc phòng ngừa bệnh tiểu đường. Đây là một trong những lợi ích mới nổi thu hút sự quan tâm của giới khoa học, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Tiêu đen hỗ trợ duy trì lượng đường trong máu ở mức khỏe mạnh bằng cách cải thiện độ nhạy insulin Ảnh: AI

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu cho thấy tiêu đen có thể giúp bảo vệ tim. Piperine trong tiêu đen có thể cải thiện tình trạng xơ vữa động mạch, thiếu máu cơ tim, tổn thương tim, xơ hóa tim và tình trạng tích tụ mảng bám trong động mạch làm hẹp động mạch.

Các đặc tính sinh học trong hạt tiêu đen có thể giúp giảm cholesterol tổng, cholesterol xấu và chất béo trung tính triglycerid.

Cải thiện chức năng não

Nhờ hoạt chất piperine, tiêu đen có thể tăng cường chức năng não bằng cách cải thiện trí nhớ, sự tập trung và tâm trạng. Nó hỗ trợ sản xuất serotonin và dopamine - các chất dẫn truyền thần kinh quan trọng cho sức khỏe nhận thức.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Hợp chất piperine trong tiêu đã được chứng minh là có tiềm năng chống ung thư. Nó có thể giúp làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và thúc đẩy quá trình tự chết tế bào tự nhiên. Khi kết hợp với nghệ, lợi ích của nó được khuếch đại. Tác dụng phòng ngừa ung thư này hiện đang được nghiên cứu thêm.

Giảm viêm

Nghiên cứu cho thấy hạt tiêu đen giúp giảm viêm - tình trạng dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm ung thư, bệnh chuyển hóa, tiểu đường, bệnh tim mạch và rối loạn tự miễn dịch.

Điều trị bệnh đường hô hấp

Tiêu đen hoạt động như một chất long đờm tự nhiên, giúp làm sạch chất nhầy và giảm tắc nghẽn ngực. Nó thường được sử dụng điều trị đau họng và cảm lạnh, hen suyễn và viêm xoang.

Các lợi ích khác

Ngoài ra, thường xuyên rắc tiêu vào bữa ăn còn giúp chống lại các gốc tự do và bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương oxy hóa, từ đó ngăn ngừa bệnh mạn tính; cải thiện đường ruột; giúp hấp thụ dưỡng chất và thuốc tốt hơn trong khi giảm tiêu thụ muối và chất béo, theo Verywell Health.