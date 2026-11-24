Tối 24.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban tổ chức Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ nhất, cho biết tỉnh đã xem clip đăng tải trên mạng xã hội về tình trạng rác thải quanh khu vực tổ chức lễ khai mạc.

Đồng thời, ông Phước cho biết trong buổi họp tổng kết sự kiện lãnh đạo tỉnh sẽ yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan rút kinh nghiệm để tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho người dân đến tham dự các sự kiện lễ hội trên địa bàn sắp tới.

Đêm khai mạc Festival "Dòng xanh An Giang" đã thu hút lượng lớn người đến khu vực sân khấu xem trực tiếp ẢNH: CTV

Cụ thể, trong đoạn clip dài 32 giây, do một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải có tiêu đề "Vứt rác đúng quy định khó lắm hay sao". Hình ảnh quay cảnh rất nhiều rác thải được vứt, vương vãi quanh địa điểm diễn ra lễ khai mạc Festival "Dòng xanh An Giang" tại khu vực Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, đêm 22.11.

Trong đoạn clip người quay bức xúc quay rác ngập đường và nói rằng: "Đi xem chương trình ca nhạc tuần lễ văn hóa nhưng nhìn coi… văn hóa sau những sự kiện kìa".

Người đăng clip cũng hỏi chất vấn những người tham gia sự kiện: "Tại sao mấy anh chị ăn được, uống được, mà sao mấy anh chị không dọn được... mà vứt lại cho người khác dọn… Rồi đây coi có văn hóa không?".

Trong clip là hình ảnh rác thải tràn ngập ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi đăng tải đoạn clip đã nhận hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận bất bình của nhiều người về sự thiếu ý thức của những người xả rác; đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh trong các sự kiện, không vứt rác ảnh hưởng đến người xung quanh.

Trao đổi PV Thanh Niên, ông Lê Văn Phước cho biết: "Đúng là việc này cần phải rút kinh nghiệm. Đêm đó, tôi cũng thấy việc này. Trong khâu tổ chức, đại biểu thì mình quản lý được; còn dân đến dự quá đông nên không thể kiểm soát được. Sau lễ khai mạc, lực lượng dọn dẹp rất cực, gần đến sáng mới xong. Tỉnh sẽ rút kinh nghiệm trong các sự kiện sau này để tránh tình trạng tương tự xảy ra".

Fetival "Dòng xanh An Giang" được tỉnh An Giang tổ chức lần đầu, với chủ đề "Tôn vinh di sản - Kiến tạo tương lai" nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết của dân tộc năm 2026. Festival diễn ra từ ngày 22 - 24.11 với chuỗi gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, hội chợ, hội thảo...

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, lực lượng dọn dẹp đến gần sáng mới xử lý xong lượng rác lớn do người đi xem khai mạc Festival "Dòng xanh An Giang" vứt lại ẢNH: CẮT RA TỪ CLIP

Riêng đêm khai mạc diễn ra đêm 22.11, do chương trình nghệ thuật đặc sắc, có trình diễn 1.000 drone light tái hiện 10 hình ảnh biểu tượng tiêu biểu về nét văn hóa tỉnh An Giang và có bắn pháo hoa nên đã thu hút lượng lớn người từ khắp nơi đến dự. Thậm chí, dù hơn 19 giờ tối chương trình mới diễn ra, nhưng từ 16 giờ chiều, khán đài tạm đã có hàng ngàn người đến giữ chỗ đẹp để xem.