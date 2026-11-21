Bãi rác tồn tại suốt nhiều tháng nay, do một số người thiếu ý thức chở từ nơi khác đến đổ trộm. Rác ngày càng lan rộng, chiếm gần hết lối đi, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Điều đáng nói, trong con hẻm này có Trường THCS Tân Thới Hòa nên hằng ngày đông học sinh qua lại. Việc ngang nhiên biến lòng đường thành bãi rác không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cộng đồng.

Rác đổ tràn lan tại hẻm 17 Tô Hiệu, P.Phú Thạnh ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Tình trạng tương tự cũng xảy ra gần giao lộ Trần Văn Giàu - đường số 40 (P.Tân Tạo, TP.HCM). Người dân sống gần khu vực cho biết bãi rác tự phát liên tục bị đổ thêm, ngày càng lan rộng. Những ngày nắng nóng, rác bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây khó chịu, ảnh hưởng đến người đi đường.

Bãi rác gần giao lộ Trần Văn Giàu - đường số 40, P.Tân Tạo ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Người dân kiến nghị cơ quan chức năng khẩn trương thu gom, xử lý lượng rác tồn đọng tại 2 khu vực trên; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những người xả rác trái phép.