RAM Plus trên điện thoại Samsung có thực sự gây hại như tin đồn?

Nhiều người dùng điện thoại Samsung đang đặt ra câu hỏi về RAM Plus, bộ nhớ ảo được kích hoạt mặc định trên nhiều thiết bị. Liệu tính năng này có ảnh hưởng đến thời lượng pin hoặc làm hao mòn bộ nhớ trong của máy như các thử nghiệm gần đây?

Không có dữ liệu nào chứng minh rằng RAM Plus làm hại điện thoại Samsung ẢNH: T.L

RAM Plus được thiết kế để giúp điện thoại Samsung duy trì nhiều ứng dụng chạy ngầm hơn bằng cách sử dụng bộ nhớ trong như một dạng bộ nhớ ảo. Tuy nhiên, các thử nghiệm trên các điện thoại Samsung cao cấp cho thấy việc điều chỉnh này không làm thay đổi các phân vùng lưu trữ hoặc tạo ra bộ nhớ ảo theo cách thông thường.

Do bộ nhớ flash có số chu kỳ ghi hữu hạn, nếu điện thoại liên tục sử dụng bộ nhớ trong làm RAM dự phòng, lý thuyết cho thấy RAM ảo có thể góp phần gây hao mòn lâu dài. Tuy nhiên, các phát hiện lại chỉ ra rằng có một cơ chế khác đang hoạt động giúp giải quyết nỗi lo này: zRAM, một tính năng giúp nén các trang bộ nhớ không hoạt động bên trong RAM vật lý thay vì tự động chuyển mọi thứ sang bộ nhớ flash.

Trong một cuộc điều tra vào tháng 6.2025, trang Android Authority đã so sánh Galaxy S25 Ultra với Xiaomi 15 Ultra. Kết quả cho thấy việc điều chỉnh RAM Plus trên chiếc Galaxy S25 Ultra không làm thay đổi các phân vùng lưu trữ hoặc hiển thị các mục hoán đổi từ bộ nhớ thông thường. Điều đó cho thấy Samsung đang điều chỉnh phân bổ zRAM thay vì thay đổi RAM Plus.

Khi nào nên bật hoặc tắt RAM Plus?

Mặc dù vậy, phát hiện này không thể áp dụng cho tất cả điện thoại Samsung, vì cách triển khai của công ty có thể khác nhau tùy theo kiểu máy và phiên bản phần mềm. Tài liệu hỗ trợ chính thức của hãng vẫn mô tả RAM Plus là bộ nhớ ảo được hỗ trợ bởi bộ nhớ lưu trữ.

Người dùng có thể điều chỉnh mức phân bổ cho RAM Plus ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ vật lý mà người dùng có thể lựa chọn bật hoặc tắt tính năng RAM Plus cho điện thoại của mình. Cụ thể:

RAM 4 GB hoặc 6 GB: Bật RAM Plus có thể giúp duy trì thời gian chạy của các ứng dụng nền.

RAM 8 GB: Hãy thử phân bổ dung lượng RAM Plus nhỏ hơn nếu gặp hiện tượng chậm hoặc ứng dụng hoạt động không ổn định.

RAM 12 GB hoặc 16 GB: Hầu hết các tác vụ hằng ngày đều cần đủ bộ nhớ vật lý này. Việc bật RAM Plus có thể đáng thử, nhưng không đảm bảo cải thiện đáng kể về hiệu năng hoặc thời lượng pin.

Các cài đặt RAM Plus của Samsung đã được cải tiến qua các phiên bản One UI, bao gồm cả những thay đổi về dung lượng phân bổ và các tùy chọn điều khiển. Một cài đặt hoạt động tốt trên một thế hệ Galaxy có thể không hoạt động tương tự trên thế hệ khác. Người dùng có thể tìm thấy tính năng này trong Settings > Battery and device care > Memory > RAM Plus. Nếu thiết bị có công tắc tắt, hãy thử tắt nó đi và khởi động lại điện thoại.