Giảm cân để diện đồ tết

Nguyễn Thị Thảo Vân (21 tuổi, ngụ đường TL 04, khu phố 3A, P.An Phú Đông, TP.HCM) quyết định giảm cân trước tết vì muốn cải thiện ngoại hình, sức khỏe và sự tự tin.

Để cải thiện vóc dáng, Vân áp dụng chế độ ăn thâm hụt calo bằng cách kiểm soát lượng thức ăn nạp vào mỗi ngày, đồng thời hạn chế trà sữa, nước ngọt và các món nhiều dầu mỡ. Do bận việc học và làm thêm, Vân chủ yếu đi bộ và tăng cường vận động trong sinh hoạt hằng ngày, cố gắng duy trì khoảng 3.000 - 6.000 bước mỗi ngày. Cô nàng dự định thực hiện kế hoạch trong 2 - 4 tháng, ưu tiên giảm cân từ từ thay vì ép cân cấp tốc.

Để có sức khỏe tốt và vóc dáng đẹp, người trẻ cần có chế độ ăn uống kỷ luật và tập luyện phù hợp ẢNH: CHỊ QUỲNH CUNG CẤP

Còn Nguyễn Minh Châu (21 tuổi, ngụ P.Đông Hòa, TP.HCM) cho biết từng duy trì cân nặng ở mức 68 kg với chiều cao 1,72 m. Tuy nhiên, do thói quen thường xuyên thức khuya, tiêu thụ nhiều trà sữa, nước ngọt, thức ăn nhanh và tinh bột, cân nặng của Châu tăng lên mức 74 kg.

Từ giữa tháng 10, Châu bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện, đến nay đã giảm hơn 3 kg. Nam sinh dự định duy trì quá trình này đến cuối năm.

R'Cơm H' Linh Ly (22 tuổi, nhân viên văn phòng, sống tại P.Hội Phú, Gia Lai) cho biết quyết định giảm cân vì mong muốn cải thiện sức khỏe. Do đặc thù công việc phải ngồi nhiều, thường xuyên căng thẳng, Ly cảm nhận thể trạng và tinh thần ngày càng sa sút, cân nặng cũng tăng lên mất kiểm soát.

Để thực hiện mục tiêu giảm cân, Ly áp dụng phương pháp thâm hụt calo, không kiêng hoàn toàn dầu mỡ hay đồ ngọt và ưu tiên tự nấu ăn tại nhà. "Những lúc đói mình thường cố gắng vượt qua bằng cách uống nước lọc, cà phê pha loãng, ăn trái cây hoặc các loại thạch rau câu không đường để hạn chế cảm giác đói hơn", Ly chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ duy trì chế độ tập luyện mỗi ngày ẢNH: MAI QUỲNH

Những sai lầm phổ biến khi giảm cân

Theo bác sĩ CKI Lê Ngọc Quỳnh Thư (Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, TP.HCM), việc mong muốn có vóc dáng gọn gàng đón tết là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, ép cân bằng chế độ ăn quá khắt khe có thể khiến cơ thể mất nước, mất cơ, thiếu chất và tăng nguy cơ sỏi mật. Nếu thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, táo bón, rụng tóc hoặc yếu sức, người giảm cân cần xem lại chế độ ăn uống và đi khám.

Theo bác sĩ Quỳnh Thư, với nhiều người trưởng thành thừa cân, mức giảm khoảng 0,5-1 kg mỗi tuần là con số phù hợp để tham khảo; nếu cân nặng giảm nhanh hơn và kéo dài, cần được bác sĩ đánh giá.

Để kiểm soát cân nặng mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng, bác sĩ Quỳnh Thư khuyến nghị người trẻ không nhịn ăn, bỏ bữa tùy tiện hay cắt hoàn toàn tinh bột ẢNH: NVCC

Để kiểm soát cân nặng mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng, bác sĩ khuyến nghị người trẻ không nhịn ăn, bỏ bữa tùy tiện hay cắt hoàn toàn tinh bột. Mỗi bữa chính nên có một nửa khẩu phần là rau xanh, một phần tư là thực phẩm giàu đạm như cá, thịt nạc, trứng, đậu phụ và phần còn lại là cơm, khoai hoặc ngũ cốc. "Không cần cắt sạch tinh bột hay cố chịu đói mới giảm được cân. Bỏ bữa tùy tiện có thể khiến cơ thể quá đói, ăn bù và khó kiểm soát khẩu phần", bác sĩ Quỳnh Thư lưu ý.

Bên cạnh đó, người trẻ nên ngủ đủ giấc, duy trì giờ sinh hoạt hợp lý để kiểm soát căng thẳng; hạn chế nước ngọt, bánh kẹo và món chiên rán. Bác sĩ cũng lưu ý mọi người không tự ý dùng thuốc, trà hay sản phẩm giảm cân quảng cáo hiệu quả cấp tốc nhưng không rõ thành phần.

Chị Trần Xuân Quỳnh (38 tuổi) có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện sức khỏe, hiện là chủ hệ thống PT CARE - Private Gym tại TP.HCM, nhận thấy nhiều người vẫn chưa phân biệt được giảm cân và giảm mỡ. Vì muốn cân nặng nhanh chóng đi xuống, không ít người truyền tai nhau các phương pháp như nhịn ăn, cắt bỏ tinh bột, ăn thật ít, sử dụng thuốc giảm cân hoặc tập luyện với cường độ cao. Tuy nhiên, những cách này có thể khiến cơ thể mất nước nhiều hơn là giảm lượng mỡ thừa.

"Khi cơ thể mất nước quá nhiều, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng suy nhược. Sau đó, cân nặng cũng sẽ tăng trở lại nhanh chóng", chị Quỳnh phân tích.

Một sai lầm khác là cho rằng chỉ cần tập luyện thật nhiều và ăn thật ít là có thể giảm cân nhanh. Tuy nhiên, theo nữ huấn luyện viên, tập luyện chủ yếu hỗ trợ quá trình trao đổi chất, còn việc tăng hay giảm cân phụ thuộc rất lớn vào chế độ dinh dưỡng, ăn uống. Vì vậy, không nên chỉ chú trọng tăng cường độ tập luyện mà bỏ qua việc điều chỉnh khẩu phần ăn.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn việc đi bộ và tăng cường vận động trong sinh hoạt hằng ngày ẢNH: MAI QUỲNH

Ngoài ra, phần lớn học viên trước khi đến phòng gym của chị Quỳnh có chế độ ăn uống thiếu điều độ như nhịn ăn kéo dài, bỏ bữa chính, thường xuyên thức khuya, bỏ bữa sáng nhưng lại ăn vặt trong ngày.

"Có nhiều bạn bỏ bữa chính nhưng lại dùng trà sữa, bánh tráng trộn, thức ăn nhanh để thay thế; hoặc ăn những thực phẩm chứa quá nhiều calo thay cho những bữa ăn ít calo nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, nếu kết hợp với việc ít vận động, quá trình trao đổi chất của cơ thể sẽ bị suy giảm", chị Quỳnh cho biết.

Để giảm cân, giảm mỡ hiệu quả và đảm bảo sức khỏe, chị Quỳnh khuyên người trẻ không nên nóng vội, nhịn ăn hay ép bản thân tập luyện quá sức. Trong khoảng 3 tháng trước tết, thay vì đặt mục tiêu giảm thật nhiều cân, người trẻ nên tập trung xây dựng thói quen ăn uống và vận động lành mạnh: ăn đủ các nhóm chất đạm, rau xanh, tinh bột; đồng thời hạn chế đồ uống có đường và món ăn vặt. Bên cạnh đó, mỗi người có thể lựa chọn hình thức vận động khác phù hợp với sở thích bản thân như chạy bộ, bơi lội, tập gym, đánh cầu lông… để tăng cường hoạt động thể chất.

Không nên xem giảm cân là mục tiêu ngắn hạn

Lê Thanh Giang (22 tuổi, huấn luyện viên thể hình cá nhân tại P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM) chia sẻ trước khi bắt đầu tập luyện, mỗi người cần đánh giá thể trạng, tỷ lệ mỡ và khối lượng cơ để xác định mục tiêu phù hợp. "Thay vì chỉ đặt mục tiêu giảm bao nhiêu ký, mọi người nên tập trung vào việc giảm mỡ, giữ cơ và cải thiện hình thể", Giang nói.

Để đạt hiệu quả, nam huấn luyện viên khuyến khích kết hợp tập kháng lực (tập tạ) và cardio (các bài tập thể dục). Trong đó, tập tạ giúp duy trì, phát triển cơ bắp và cải thiện độ săn chắc của cơ thể; cardio hỗ trợ tiêu hao năng lượng, tăng cường sức khỏe tim mạch. Người mới có thể bắt đầu với 2-3 buổi tập tạ và 2-3 buổi cardio mỗi tuần, tùy thể trạng.

Bên cạnh đó, Giang lưu ý không nên chỉ dựa vào cân nặng để đánh giá kết quả. Người tập cần theo dõi thêm số đo vòng eo, tỷ lệ mỡ, khối lượng cơ và sức mạnh khi tập luyện. "Nếu số đo vòng eo giảm, sức mạnh vẫn được duy trì và hình thể có sự cải thiện thì đó là những dấu hiệu tích cực cho thấy quá trình tập luyện đang đi đúng hướng", anh chia sẻ.

Theo nam huấn luyện viên, sau 2 - 3 tháng, người trẻ hoàn toàn có thể cải thiện vóc dáng nếu có kế hoạch phù hợp và kiên trì thực hiện. Tuy nhiên, anh cho rằng không nên xem giảm cân là mục tiêu ngắn hạn chỉ để đẹp hơn trong dịp tết. "Điều quan trọng là xây dựng được chế độ tập luyện và dinh dưỡng mà bản thân có thể duy trì lâu dài, thay vì chỉ cố gắng trong một thời gian ngắn rồi quay lại thói quen cũ", anh Giang cho biết.