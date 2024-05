Có lẽ chính vì vậy mà Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị đã cho thành lập hàng loạt các tổ công tác tiến hành giám sát, kiểm tra tại công an các đơn vị, địa phương ngay trong thời điểm nghỉ lễ. Cụ thể, với "ấn kiếm" của Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, các tổ điều lệnh sẽ có thể bất ngờ ập vào kiểm tra các đơn vị công an với nhiều nội dung gồm: quy chế công tác; chế độ trực lãnh đạo, trực ban, thường trực sẵn sàng chiến đấu; tác phong văn hóa khi làm nhiệm vụ; việc thực hiện luật Phòng, chống tác hại rượu bia và quy định của Bộ Công an về cấm uống rượu, bia và các chất có cồn trong ngày trực…



Kết quả ban đầu, tuy đa số các đơn vị và cán bộ chiến sĩ đảm bảo, nhưng vẫn có một số ít tập thể, cá nhân có biểu hiện thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ, đã được tổ công tác nhắc nhở, chấn chỉnh nghiêm khắc.

Nhiều người vẫn dẫn lời bài hát "Có một nghề được gọi là lương cao" của nhạc sĩ Vũ Văn Quốc khi nói về lực lượng vũ trang (trong đó có lực lượng công an nhân dân), về cái giá, về những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội giữa thời bình. Hầu hết trong mọi thời điểm, họ phải đảm bảo quân số, ứng trực… để lo cho "giấc ngủ" của nhân dân. Nhưng số lượng chưa là tất cả. Nhưng để dân "tâm phục, khẩu phục" khi bị xử lý các sai phạm, thì chính lực lượng này cũng luôn phải nghiêm túc với trách nhiệm, nghĩa vụ của chính mình.

Mới hay lý lẽ "răn mình trước khi răn người" của người xưa, cũng như việc "tự phê bình và phê bình" của Đảng, đang được Công an Quảng Trị áp dụng. Bởi cán bộ, người đứng đầu, người thi hành pháp luật có gương mẫu đi đầu, chấp hành các quy định pháp luật thì nhân dân, người thực hiện mới nghiêm túc làm theo.