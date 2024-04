Công trình thanh niên giúp phòng, chống tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự

Tham dự chương trình có thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM…

Ngoài điểm cầu tại Công an TP.HCM còn có 22 điểm cầu trực tuyến tại trụ sở công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức.



Chương trình "Đồng hành cùng thanh niên công an xã, thị trấn" và ra mắt công trình thanh niên của tuổi trẻ Công an TP.HCM giai đoạn 2024 – 2027, diễn ra sáng 10.4 THANH NAM

Giúp đoàn viên, thanh niên công an cơ sở tiếp cận kỹ năng công tác Đoàn chuyên sâu

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, nhiều xã, thị trấn ở thành phố có tốc độ đô thị hóa rất nhanh trong khi cơ sở hạ tầng chưa phát triển kịp. Từ đây đã đặt ra nhiều vấn đề mang tính xã hội cho cơ quan nhà nước, trong đó có công tác quản lý cư trú, đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng công an cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội sẽ tập trung cư trú, hoạt động tại các địa bàn nông thôn, các xã, thị trấn vùng ven, giáp ranh các tỉnh xung quanh để ẩn náu, trốn tránh sự chú ý của lực lượng công an.

Thực tế đó đã, đang và sẽ đặt ra cho lực lượng công an thành phố nói chung và công an xã nói riêng trách nhiệm nặng nề trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đòi hỏi phải nâng cao chất lượng công tác, tinh thông nghiệp vụ, chính trị, pháp luật, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, xã hội, ngoại ngữ cho lực lượng công an xã, thị trấn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Chính vì thế, Ban Thanh niên Công an TP.HCM đã chủ động tham mưu lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, tham mưu Ban Giám đốc Công an TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đồng hành cùng thanh niên công an xã, thị trấn gồm 5 nội dung gồm: Nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng văn hóa ứng xử, ý thức vì nhân dân phục vụ; Trong học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; Trong phát triển kỹ năng và nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; Trong xây dựng Chi đoàn công an xã, thị trấn vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu chỉ đạo THANH NAM

Đại úy Võ Thị Bích Phương, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an TP.HCM, cho biết: "Từ 5 nội dung trên, chúng tôi mạnh dạn tham mưu lãnh đạo các đơn vị phân công đồng hành cụ thể đối với 54 cơ sở Đoàn thuộc cả 2 khối phòng, ban và khối Đoàn công an 17 quận, TP.Thủ Đức. Qua đó đảm bảo mỗi công an xã, thị trấn có 1 cơ sở Đoàn khối phòng ban và 1 cơ sở Đoàn khối công an quận, TP.Thủ Đức phụ trách, đồng hành, hỗ trợ. Riêng tổ chức đoàn công an của 5 huyện có trách nhiệm kết nối, hỗ trợ công tác tổ chức và đồng hành trong tất cả các hoạt động diễn ra trên địa bàn".

Đại úy Phương nói thêm: "Việc phân công như vậy giúp các hoạt động, nguồn nhân lực, vật lực được dàn trải đồng đều, không tập trung ở địa bàn gần, địa bàn thuận lợi mà trải dài từ "tam giác sắt" giáp Tây Ninh, Bình Dương đến cửa ngõ giáp với tỉnh Long An và địa bàn xa trung tâm như xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ".

Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên công an xã, thị trấn gồm 5 nội dung THANH NAM

Cũng theo Phó trưởng Ban Thanh niên Công an TP.HCM, việc đồng hành cùng thanh niên công an xã, thị trấn, sẽ đảm bảo tuổi trẻ các đơn vị nghiệp vụ được tham gia đầy đủ các mảng công tác của công tác công an cơ sở. Còn đoàn viên, thanh niên công an xã, thị trấn cũng được tiếp cận với các kỹ năng công tác đoàn chuyên sâu, phấn đấu xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau chương trình, nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội tại khu vực địa bàn giáp ranh với tỉnh Long An và Tây Ninh; tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, tặng bình chữa cháy và hỗ trợ kiểm tra, thay thế dây dẫn gas cũ cho người dân ở H.Nhà Bè…

Theo đại úy Phương, việc đồng hành cùng thanh niên công an xã, thị trấn, sẽ đảm bảo tuổi trẻ các đơn vị nghiệp vụ được tham gia đầy đủ các mảng công tác của công tác công an cơ sở THANH NAM

Để góp phần phòng, chống tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự

Tại chương trình cũng đã ra mắt công trình thanh niên với tên: "Tuổi trẻ công an thành phố xung kích trong thành lập mô hình Đội Thanh niên công nhân đảm bảo an ninh, trật tự góp phần phòng, chống tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2024 – 2027".

Theo đó, Đoàn thanh niên Công an TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ hướng dẫn Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM thành lập mô hình "Đội Thanh niên Công nhân đảm bảo an ninh, trật tự". Đội này có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp và đơn vị công an địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thường xuyên và đóng vai trò là lực lượng chính trị nòng cốt khi có xảy ra tụ tập đông người gây rối.

Ngoài ra, sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho thanh niên công nhân, người lao động nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong doanh nghiệp; cách nhận diện những hành vi, phương thức, thủ đoạn của đối tượng xấu, thế lực thù địch,… lôi kéo, kích động người lao động tập trung đông người, đình công, lãn công, biểu tình trái pháp luật gây mất an ninh trật tự; cung cấp các kiến thức pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, người lao động như: luật Lao động, luật Doanh nghiệp, luật Dân sự, Bộ luật Hình sự…

Lễ ra quân Chương trình "Đồng hành cùng thanh niên công an xã, thị trấn" THANH NAM

Dịp này, lãnh đạo Công an TP.HCM cũng trao khen thưởng (bằng khen của T.Ư Đoàn và Thành đoàn TP.HCM) cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an TP.HCM năm 2023.

Thành Đoàn TP.HCM cũng trao bằng khen với 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chữa cháy hiệu quả trong vụ cháy ngày 1.4 tại quận 8 vừa qua.