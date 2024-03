Tuyên dương 'Gương mặt trẻ Công an TP.HCM tiêu biểu'

Nhiều đóng góp hiệu quả…

Tối 21.3, Công an TP.HCM đã tổ chức chương trình "Hành trình tiếp lửa truyền thống" và tuyên dương "Gương mặt trẻ công an thành phố tiêu biểu năm 2024".

Tham dự chương trình có trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM; anh Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó chánh văn phòng T.Ư Đoàn cùng đại diện Bộ Công an, Thành ủy, Thành đoàn TP.HCM…

Phát biểu tại chương trình, trung tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, bày tỏ sự vui mừng khi được gặp gỡ tất cả các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an TP.HCM cùng hội tụ trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024).

Chương trình "Hành trình tiếp lửa truyền thống" và tuyên dương "Gương mặt trẻ công an thành phố tiêu biểu năm 2024" do Công an TP.HCM tổ chức vào tối 21.3

Theo trung tướng Lê Hồng Nam, suốt thời gian qua, Đảng ủy Công an TP.HCM đã luôn quan tâm chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong lực lượng triển khai nhiều hoạt động quy mô lớn, có tính tạo mẫu. Bên cạnh việc thực hiện các công trình, phần việc phục vụ đắc lực cho công tác công an, cho nhiệm vụ chính trị thì công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng luôn được chú trọng.

"Công tác Đoàn và phong trào thanh niên công an thành phố đã đóng góp phần hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng công an thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", trung tướng Lê Hồng Nam khẳng định.

Trung tướng Lê Hồng Nam đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào thanh niên công an thành phố suốt thời gian qua THANH NAM

Đại diện Ban Giám đốc Công an TP.HCM, trung tướng Lê Hồng Nam ghi nhận tuổi trẻ công an thành phố đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Nhiều tập thể điển hình, gương đoàn viên thanh niên lập công xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, T.Ư Đoàn, các bộ ngành, địa phương khen thưởng...

"Nhiều tấm gương thanh niên công an thành phố đã anh dũng hy sinh, tô thắm thêm màu cờ cách mạng, hóa thân vào những tượng đài bất tử trong công tác giữ vững an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người dân. Nhiều đồng chí sau khi trưởng thành từ phong trào Đoàn đã trở thành những cán bộ có năng lực giỏi, phẩm chất tốt, giữ những vị trí chủ chốt, quan trọng trong lực lượng công an thành phố, Bộ Công an…", trung tướng Lê Hồng Nam phát biểu.

26 "Gương mặt trẻ Công an thành phố tiêu biểu" năm 2024 đã được tuyên dương THANH NAM

Tuyên dương "những bông hoa đẹp"

Tại chương trình, lãnh đạo Công an TP.HCM cũng đã tuyên dương 26 "Gương mặt trẻ Công an thành phố tiêu biểu" năm 2024.

Theo trung tướng Lê Hồng Nam, 26 tấm gương tiêu biểu được tuyên dương là những bông hoa đẹp, đại diện cho 9.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng công an thành phố đang công tác trên nhiều lĩnh vực. Những cá nhân này sống có lý tưởng, hoài bão và ước mơ cao đẹp. Đó là những cán bộ trẻ mưu trí, dũng cảm đấu tranh truy bắt tội phạm vì bình yên thành phố, là những đảng viên trẻ tận tụy, quên mình phục vụ nhân dân. Tất cả những phấn đấu, nỗ lực và thành tích của 26 tấm gương tiêu biểu thật sự có ý nghĩa, xứng đáng là món quà ý nghĩa dâng Bác, dâng Đảng và thiết thực để chào mừng sinh nhật lần thứ 93 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

824 chiến sĩ nghĩa vụ công an năm 2024 có mặt tại chương trình THANH NAM

Nhân dịp này, Giám đốc Công an TP.HCM cũng nói về các chiến sĩ tân binh vừa tham gia nghĩa vụ công an. Theo trung tướng Lê Hồng Nam, đây là lực lượng mới, trẻ, khỏe, năng động, nhiệt huyết và tràn đầy hy vọng.

"Tôi rất vui mừng và phấn khởi khi chất lượng đầu vào của chiến sĩ nghĩa vụ công an ngày càng được cải thiện. Trong khóa CS27 năm nay có 2 chiến sĩ là thạc sĩ, nhiều người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng…", Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu và dặn dò: "Để không phụ lòng trông đợi của gia đình, tổ chức, lãnh đạo các cấp, tôi đề nghị các bạn đoàn viên, thanh niên luôn nhớ đừng để phí hoài tuổi trẻ vào sự toan tính, lười nhác và ích kỷ cá nhân. Luôn phải cố gắng tu dưỡng, rèn luyện trí tuệ, kỹ năng, bản lĩnh, học cách sống tập thể, vì mọi người, vì lợi ích chung mà làm việc, mà hành động".

Trung tướng Lê Hồng Nam đề nghị Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM tiếp tục thực hiện công cuộc "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ công an thành phố", phát huy thế mạnh, sự sáng tạo và tính xung kích, gương mẫu trong công tác triển khai, cụ thể hóa và sớm hoàn thành những chỉ tiêu quan trọng mà lãnh đạo các cấp tin tưởng giao phó…

Những gương mặt có thành tích đặc biệt xuất sắc giao lưu tại chương trình THANH NAM