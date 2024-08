Rạng Đông và SafeGate hợp tác nâng cao giải pháp an ninh mạng cho nhà thông minh

Theo hãng nghiên cứu thị trường Statista, doanh thu thị trường nhà thông minh tại Việt Nam dự kiến đạt 328,6 triệu USD vào năm 2024 với tốc độ tăng trưởng 11,41% mỗi năm và có thể đạt doanh thu 506,3 triệu USD vào năm 2028. Tỷ lệ thâm nhập hộ gia đình đạt 15,4% vào năm 2024 và dự kiến tăng lên 25,7% vào 2028. Trong đó các thiết bị chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng thông minh, an ninh gia đình có tốc độ tăng trưởng mạnh.

Rạng Đông và SafeGate vừa chính thức hợp tác với nhau

CTV

Các thiết bị nhà thông minh đang hiện diện ngày càng nhiều và mang đến nhiều tiện ích cho con người nhưng cũng tiềm ẩn các nguy cơ, rủi ro về an ninh mạng. Các thiết bị thông minh, IoT tồn tại các lỗ hổng bảo mật gây mất an toàn thông tin nhưng lại ít được chú trọng bảo vệ như các thiết bị cá nhân. Trước các rủi ro trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, mỗi gia đình cần trang bị các giải pháp để bảo vệ an toàn cho hệ thống thiết bị cũng như an toàn dữ liệu của mình.

Đứng trước xu hướng và nhu cầu thị trường, SafeGate và Rạng Đông cùng bắt tay hợp tác để tích hợp giải pháp an ninh mạng vào hệ thống nhà thông minh. Thỏa thuận hợp tác do ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó tổng giám đốc Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông và ông Ngô Tuấn Anh, CEO Công ty cổ phần an ninh mạng SCS ký kết. Theo đó, giải pháp an ninh mạng SafeGate sẽ được tích hợp vào giải pháp nhà thông minh RalliSmart của Rạng Đông với mục tiêu bảo vệ an toàn, an ninh mạng cho toàn bộ khách hàng sử dụng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ngô Tuấn Anh cho biết: Chúng tôi rất vinh dự khi trở thành đối tác chiến lược của Rạng Đông - một hình mẫu và câu chuyện truyền cảm hứng về chuyển đổi số cũng như trong xây dựng hệ sinh thái sản phẩm cho người dùng Việt. Với kinh nghiệm và thế mạnh của mình trong lĩnh vực an ninh mạng, giải pháp của SafeGate sẽ bổ sung những giá trị và tạo ra sức cạnh tranh mới cho hệ thống nhà thông minh của Rạng Đông.