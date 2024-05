Rạp Việt sắp chiếu loạt phim ngoại hấp dẫn

Ngày 10.5, đạo diễn Luca Guadagnino - từng thành công với phim Call me by your name, sẽ trở lại với tác phẩm mới Những kẻ thách đấu (tựa gốc: Challengers) có sự tham gia của 3 ngôi sao trẻ: Zendaya, Mike Faist và Josh O'Connor, trong đó minh tinh thế hệ mới của Hollywood Zendaya sẽ vào vai thiên tài tennis Tashi Duncan. Cùng ngày 10.5, phiên bản điện ảnh của phim truyền hình từng "làm mưa làm gió" màn ảnh Hàn Quốc là Những tế bào của Yumi (tựa tiếng Anh: Yumi's cells the movie) sẽ ra rạp Việt. Phim xoay quanh "biệt đội" các tế bào như: Tình yêu, Bất an, Tiết kiệm, Cảm xúc, Măm măm, Hư hỏng, Lý trí… sống bên trong nhân vật Yumi - một cô nàng công sở đang chênh vênh về cuộc đời và công việc. Với các khán giả yêu thích thể loại kinh dị, ngày 10.5 cũng đón chào Ổ nhện (tựa gốc: Vermines). Bên cạnh đó là phim hành động, phiêu lưu Hành tinh khỉ: Vương quốc mới (Kingdom of the Planet of the Apes) do Wes Ball đạo diễn.



Phim Tháng tư, ngày em đến ẢNH: CGV

Ngày 17.5 sẽ có sự góp mặt của nhiều phim hay. Tài tử đình đám Nhật Bản - Satoh Takeru trở lại trong khúc tình ca đẫm nước mắt Tháng tư, ngày em đến (tựa tiếng Anh: April, come she will), xoay quanh câu chuyện của một bác sĩ tâm thần điển trai tên Shun Fujishiro. Vào lúc chuẩn bị kết hôn, Fujishiro bỗng nhận được những lá thư từ tình đầu quen hơn 10 năm trước. Cùng lúc đó, vị hôn thê của anh là Sakamoto Yayoi cũng đột ngột mất tích bí ẩn... Những người bạn tưởng tượng (tựa gốc: If) do John Krasinski đạo diễn, kể về cô bé Bea (Cailey Fleming) bất ngờ phát hiện mình có thể nhìn thấy "những người bạn tưởng tượng" của mọi người xung quanh. Cùng với đó, khán giả yêu thích thể loại kinh dị - giật gân sẽ trải nghiệm một đêm kinh hoàng trong phim Abigail từ Hãng Universal.

Phim Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu

Ngày 24.5, Mèo ú Doraemon cùng những người bạn chính thức trở lại, khuấy đảo mùa hè với phim điện ảnh Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu. Phim do Kazuaki Imai chỉ đạo, kỷ niệm 90 năm ngày sinh tác giả Fujiko Fujio. Đây là phần thứ 43 trong loạt phim điện ảnh Doraemon 2D, và là phần phim điện ảnh đầu tiên của thương hiệu Mèo ú lấy chủ đề âm nhạc. Linh hồn vũ nữ 2: Nghi thức hồi sinh (Dancing village 2: The curse begins) tiếp tục khám phá những bí ẩn trong ngôi làng tại cực Đông của đảo Java (Indonesia).

Phim Totto Chan Cô bé bên cửa sổ CGV

Tựa phim khép lại tháng 5 sẽ khiến rất nhiều thế hệ khán giả tại VN thổn thức: Totto Chan: Cô bé bên cửa sổ (Totto Chan: The little girl at the window) chiếu rạp Việt từ 31.5, mang đến câu chuyện hồn nhiên nhưng cũng đầy suy ngẫm của cô bé Totto-chan.