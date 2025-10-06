Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Rapper Bình ‘Gold’ bị khởi tố, bắt tạm giam
Video Thời sự

Rapper Bình ‘Gold’ bị khởi tố, bắt tạm giam

Đình Huy - Trần Cường
06/10/2025 17:50 GMT+7

Rapper Bình 'Gold' bị khởi tố, bắt tạm giam hơn 3 tháng để điều tra hành vi cướp tài sản, với cáo buộc đã cướp xe taxi trong lúc "ngáo đá"

Tại họp báo thông tin về kết quả công tác quý 3.2025 của Bộ Công an tổ chức chiều 6.10.2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã thông tin về vụ việc liên quan đến Rapper Bình “Gold” (tên thật là Vũ Xuân Bình, 28 tuổi, thường trú thành phố Hải Phòng; chỗ ở hiện nay tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội).

Rapper Bình ‘Gold’ bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, nam rapper này đã cướp chiếc taxi vào ngày 26.7 tại địa bàn phường Đại Mỗ (thành phố Hà Nội), trên xe có điện thoại và ví tiền của tài xế.

Làm việc với cảnh sát, Bình "Gold" khai lý do cướp taxi trong tình trạng "phê" ma túy, muốn về Quảng Ninh chơi với bạn sớm hơn. Theo lời khai của bị can này, sáng 26.7, Bình yêu cầu tài xế taxi, chở từ khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng, Hà Nội) đi Bắc Ninh.

- Ảnh 1.

Rapper Bình "Gold" tại cơ quan điều tra

ẢNH: Đ.X

Khám phá thêm chủ đề

bình 'gold' rapper Bình Gold Vũ Xuân Bình rapper cướp taxi rapper cướp xe bắt bình 'gold' ngáo đá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận