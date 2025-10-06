Tại họp báo thông tin về kết quả công tác quý 3.2025 của Bộ Công an tổ chức chiều 6.10.2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã thông tin về vụ việc liên quan đến Rapper Bình “Gold” (tên thật là Vũ Xuân Bình, 28 tuổi, thường trú thành phố Hải Phòng; chỗ ở hiện nay tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội).

Rapper Bình ‘Gold’ bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, nam rapper này đã cướp chiếc taxi vào ngày 26.7 tại địa bàn phường Đại Mỗ (thành phố Hà Nội), trên xe có điện thoại và ví tiền của tài xế.

Làm việc với cảnh sát, Bình "Gold" khai lý do cướp taxi trong tình trạng "phê" ma túy, muốn về Quảng Ninh chơi với bạn sớm hơn. Theo lời khai của bị can này, sáng 26.7, Bình yêu cầu tài xế taxi, chở từ khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng, Hà Nội) đi Bắc Ninh.