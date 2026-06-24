Rapper Đen Vâu: Sống đẹp không phải điều gì cao xa lấp lánh

Đen Vâu thường dùng cát sê làm thiện nguyện

Đen Vâu là một trong những nghệ sĩ đặc biệt của làng giải trí Việt. Từ một công nhân vệ sinh môi trường tại Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), anh vươn lên trở thành rapper hàng đầu với phong cách âm nhạc giàu cảm xúc, lời rap mộc mạc, đậm chất đời. Bên cạnh việc gặt hái được nhiều thành công và tạo ra sức ảnh hưởng trong lĩnh vực nghệ thuật, Đen Vâu còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, giọng ca Trốn tìm được đề cử ở hạng mục Người có sức ảnh hưởng lan tỏa sống đẹp trong cuộc thi Sống đẹp lần thứ VI do Báo Thanh Niên tổ chức.

Đen Vâu là nghệ sĩ tích cực tham gia hoạt động cộng đồng Ảnh: TL

Trước đó, Đen Vâu đã có nhiều năm thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Sau khi phát hành MV Nấu ăn cho em vào tháng 5.2023, Đen Vâu quyết định dành toàn bộ doanh thu từ sản phẩm âm nhạc này để hỗ trợ trẻ em vùng cao tại nhiều địa phương như Nghệ An, Điện Biên và Lào Cai. Không dừng lại ở đó, anh còn tham gia vận động các đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp 1,1 tỉ đồng cho chương trình thiện nguyện Lãi vui trăng đầy, đồng thời trao tặng hàng ngàn chiếc bánh trung thu đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Tây Bắc.

Đen Vâu đã được vinh danh với loạt giải thưởng danh giá như Top 10 Gương mặt trẻ toàn quốc tiêu biểu, giải thưởng Tình nguyện quốc gia, giải nghệ sĩ vì cộng đồng và giải nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Giải thưởng Mai vàng vào năm 2023.

Tháng 9.2025, Đen Vâu trao tặng hệ thống thiết bị vi tính trị giá hơn 200 triệu đồng cho hai điểm trường tại Hưng Yên và Quảng Ninh với mong muốn tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ và nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập. Một tháng sau, anh tiếp tục đóng góp 200 triệu đồng cho Ban Vận động cứu trợ Trung ương nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai sau bão.

Rapper Đen Vâu: Sống đẹp không phải là điều gì cao

Tháng 6.2026, nam rapper đã đồng hành cùng UNICEF Việt Nam và bà Silvia Danailov - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam - trong các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các xã Lơ Pang và Ayun (Gia Lai).

Nam ca sĩ chia sẻ: "Với nhận thức rộng mở, sống đẹp là sống đúng với pháp luật, đúng với truyền thống giá trị của quê hương ta. Đó không phải là một điều gì cao xa lấp lánh mới sống đẹp được mọi người ạ. Yêu thương mọi người, yêu thương cuộc đời thì bạn sẽ thấy những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Yêu thương con người và cuộc sống cũng là điều Đen đã và đang tâm niệm. Đen luôn nói với những người xung quanh mình rằng sống đẹp bắt đầu từ những điều đó".