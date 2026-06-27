Rapper Pháo bất ngờ rút khỏi cuộc thi Miss Grand Vietnam

Rapper Pháo gây bất ngờ khi quyết định dừng thi hoa hậu Ảnh: BTC

Pháo lên tiếng về tin đồn mâu thuẫn với ban tổ chức Miss Grand Vietnam

Theo thông cáo từ Northside Entertainment, quyết định được đưa ra sau quá trình trao đổi giữa đơn vị quản lý, nghệ sĩ Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền) và ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026. Các bên đã có nhiều buổi làm việc trên tinh thần thiện chí nhằm thống nhất kế hoạch hợp tác.

Sau quá trình cân nhắc, các bên thống nhất Pháo sẽ không tiếp tục tham gia cuộc thi. Theo đơn vị quản lý của nữ rapper, quyết định này được đưa ra trên cơ sở xem xét tổng thể kế hoạch tham gia của các bên tại thời điểm hiện tại.

Đơn vị quản lý cho biết việc dừng hợp tác xuất phát từ việc các bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện trong quá trình làm việc. "Các bên đều tôn trọng quyết định của nhau và thống nhất khép lại quá trình trao đổi trên tinh thần thiện chí, chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở các bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc và không phản ánh bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân nào giữa nghệ sĩ, đơn vị quản lý và ban tổ chức", thông cáo nêu.

Nữ rapper là một trong số những người đẹp nổi bật, nhận được sự chú ý của khán giả khi tham gia Miss Grand Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Northside Entertainment cũng bày tỏ sự trân trọng đối với ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2026 vì sự tin tưởng, thiện chí và tinh thần hợp tác trong suốt thời gian qua, đồng thời gửi lời chúc chương trình diễn ra thành công và gặt hái nhiều dấu ấn tích cực.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, đối tác và khán giả đã quan tâm, kỳ vọng vào sự xuất hiện của Pháo tại cuộc thi. Northside Entertainment mong công chúng tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đồng thời tôn trọng quyết định và lựa chọn của tất cả các bên liên quan.

"Trong thời gian tới, nghệ sĩ Pháo sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch nghệ thuật theo lộ trình đã được xây dựng và sẽ cập nhật tới khán giả vào thời điểm phù hợp. Northside Entertainment sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào liên quan đến quá trình trao đổi nội bộ giữa các bên ngoài nội dung của thông cáo này. Chúng tôi kính đề nghị các cơ quan báo chí, đối tác và công chúng sử dụng thông cáo này như nguồn thông tin chính thức, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư cũng như các thỏa thuận bảo mật giữa các bên trong quá trình hợp tác", đơn vị quản lý Pháo bày tỏ.

Thông tin Pháo rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026 khiến không ít khán giả ngỡ ngàng. Bởi trước đó, nữ rapper nhận được nhiều sự quan tâm khi xác nhận ghi danh cuộc thi, đồng thời liên tục chia sẻ quá trình tập luyện, chuẩn bị cho hành trình chinh phục vương miện. Sự xuất hiện của nữ rapper sinh năm 2003 được xem là một trong những điểm nhấn của mùa giải năm nay. Đáng chú ý, chỉ khoảng một giờ trước khi Northside Entertainment phát đi thông cáo, fanpage chính thức của Miss Grand Vietnam 2026 vẫn công bố Pháo nằm trong danh sách Top 10 thí sinh ấn tượng, cho thấy tên tuổi của cô vẫn đang nhận được sự chú ý từ khán giả.

Trước đó, khi chia sẻ về quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp, Pháo cho biết cô muốn thử sức để sau này không phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội. Nữ chính phim Thỏ ơi thừa nhận bản thân từng có khoảng thời gian tự ti về ngoại hình cũng như những giới hạn của chính mình. Thay vì để những điều đó cản bước, cô chọn cách thay đổi và hoàn thiện bản thân từng ngày.