Nữ chính phim trăm tỉ của Trấn Thành bất ngờ thi hoa hậu

Sáng 21.5, ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026) công bố hồ sơ dự thi của Nguyễn Diệu Huyền, nghệ danh Pháo. Thông tin nữ rapper sinh năm 2003 quyết định lấn sân sang đấu trường sắc đẹp nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội bởi trước đó cô vốn được cộng đồng mạng biết đến trong giới rapper Việt.

Rapper Pháo hoạt động ở nhiều lĩnh vực giải trí

Pháo quê Hà Nội, từng gây chú ý khi trở thành á quân chương trình King of rap. Sau cuộc thi, cô phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc, trong đó có ca khúc 2 phút hơn. Bài hát từng tạo hiệu ứng trên TikTok, được sử dụng rộng rãi toàn cầu và giúp ca khúc được lan truyền trên nhiều nền tảng quốc tế.

Không chỉ hoạt động âm nhạc, Pháo còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Cô đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Thỏ ơi - tác phẩm do Trấn Thành tham gia sản xuất và đạt doanh thu khoảng 450 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Pháo cũng từng tham gia Sao nhập ngũ 2024, biểu diễn tại nhiều sự kiện âm nhạc quốc tế như Asia song festival hay Round festival. Phong cách cá tính của Pháo thu hút sự quan tâm từ một bộ phận khán giả trẻ.

Thí sinh Nguyễn Diệu Huyền (nghệ danh Pháo) được ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 công bố tham gia cuộc thi ẢNH: BTC MISS GRAND VIETNAM CUNG CẤP

Việc ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026 là lần đầu Pháo tham gia một cuộc thi nhan sắc. Trong hồ sơ gửi ban tổ chức, nữ rapper cho biết cô muốn thử sức để không phải nuối tiếc trong tương lai.

"Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao mình không làm điều này sớm hơn", cô chia sẻ.

Pháo thừa nhận bản thân từng có thời gian tự ti về ngoại hình cũng như những giới hạn của chính mình. Tuy nhiên thay vì để điều đó trở thành rào cản, cô lựa chọn thay đổi và hoàn thiện bản thân qua từng giai đoạn.

Nữ rapper bày tỏ: “Đừng ngại những lời đánh giá hay hoài nghi. Hãy biến tất cả thành động lực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày, bởi khi đủ nỗ lực và đủ bản lĩnh, bạn hoàn toàn xứng đáng tận hưởng những cơ hội và đãi ngộ tốt nhất dành cho mình”.

Trước Pháo, nhiều nghệ sĩ hoạt động ở lĩnh vực ca hát, diễn xuất cũng từng tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Hiện hồ sơ của nữ rapper đang nhận nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng Pháo là gương mặt có cá tính riêng và kinh nghiệm biểu diễn sân khấu. Trong khi đó, số khác tò mò liệu hình ảnh mạnh mẽ, gai góc vốn gắn với nhạc rap có phù hợp với tiêu chí của một cuộc thi sắc đẹp hay không.