Xe tăng T-54B 'gặp gỡ' khán giả trên sân khấu 'Sao nhập ngũ Concert 2026'

Tối 9.5, tại Trường đua F1 thuộc Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình (Hà Nội), Sao Nhập Ngũ Concert 2026 với chủ đề "Tuổi đôi mươi" diễn ra với quy mô hơn 20.000 khán giả. Theo ban tổ chức BTC), chương trình là sự tiếp nối mô hình concert đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM năm 2025, đồng thời mở rộng quy mô dàn dựng và nội dung biểu diễn.

Sao nhập ngũ Concert 2026 ấn tượng với màn đưa xe tăng lên sân khấu và những "cái nhất"

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là sự xuất hiện của xe tăng T-54B - khí tài từng tham gia sự kiện A80 - trong tiết mục Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Hình ảnh xe tăng xuất hiện trên sân khấu giữa hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và âm nhạc được xem là một trong những màn dàn dựng quy mô của concert năm nay.

Theo BTC, việc đưa khí tài quân sự lên sân khấu không chỉ nhằm tạo hiệu ứng trình diễn mà còn mang ý nghĩa biểu tượng. Concert lấy cảm hứng từ hình ảnh những người trẻ lên đường nhập ngũ với lý tưởng bảo vệ Tổ quốc, tái hiện tinh thần tuổi trẻ trong chiến tranh cũng như khát vọng sống, cống hiến của thế hệ hôm nay.

Cũng theo BTC, Sao nhập ngũ Concert 2026 mang nhiều "cái nhất" gồm sự hiện diện của xe tăng; màn diễu binh mang màu sắc quân ngũ; các tiết mục do chiến sĩ biểu diễn; những màn kết hợp nghệ sĩ mới cùng không gian sân khấu được thiết kế riêng, độc đáo. Những yếu tố này được xem là điểm tạo nên màu sắc riêng, giúp concert khác biệt so với nhiều sự kiện âm nhạc đại chúng hiện nay.

Sự xuất hiện của các phương tiện đặc chủng quân nhân, nghệ sĩ trình diễn được xem là điểm kết nối giữa yếu tố lịch sử và không gian nghệ thuật hiện đại

"Ngôi sao" nhiều thế hệ diễn trên sân khấu hình ngôi sao

Không chỉ gây chú ý bởi dàn khí tài, Sao nhập ngũ Concert 2026 còn quy tụ hơn 20 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau như NSND Quang Thọ, Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Chi Pu, Hương Giang, Kay Trần, Double2T, Pháo, Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến… cùng nhiều gương mặt quen thuộc của chương trình Sao nhập ngũ.

NSND Quang Thọ cùng các nghệ sĩ trẻ ở sân khấu "Sao nhập ngũ Concert 2026"

Chương trình gồm 3 chương: Xung phong, Nhật ký, Đối thoại tuổi đôi mươi, với khoảng 20 liên khúc. Các ca khúc như Cô gái mở đường, Đất nước trọn niềm vui, Tự nguyện, Tiến về Sài Gòn, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Lên đàng, Dậy mà đi, Hò kéo pháo, Hát mãi khúc quân hành, Năm anh em trên một chiếc xe tăng… được phối mới để phù hợp với không gian biểu diễn hiện đại khiến các khán giả trẻ rất "nức lòng".

Một số tiết mục được quan tâm đặc biệt là mashup Không thể cùng nhau suốt kiếp và Anh ơi ở lại do Chi Pu và Hòa Minzy thể hiện. Đông Nhi, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Double2T hay Pháo cũng tham gia nhiều phần trình diễn trong chương trình. Cùng với đó còn có Hà Anh Tuấn - như nghệ sĩ giữ vai trò kết nối cảm xúc xuyên suốt concert với các tiết mục về quê hương, đất nước và tuổi trẻ.

Chi Pu, Kỳ Duyên cùng nhiều ngôi sao của Ngôi sao nhập ngũ có mặt tại sự kiện, tham gia biểu diễn

Theo ê kíp sản xuất, concert được xây dựng như cuộc đối thoại bằng âm nhạc giữa hai thế hệ. Nếu lớp người đi trước gửi lại tuổi trẻ nơi chiến trường, thì "tuổi đôi mươi" hôm nay đại diện cho tinh thần sáng tạo, khát vọng sống và sự tiếp nối trong thời bình.

Không gian biểu diễn được đầu tư với sân khấu hình ngôi sao - biểu tượng của chương trình cùng hệ thống màn hình LED lớn nhằm tăng khả năng tương tác với khán giả. Ngoài các nghệ sĩ, nhiều lực lượng quân đội cũng tham gia trình diễn, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho đêm concert.

Sân khấu hình ngôi sao với quy mô lớn được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và thiết kế đa hướng

