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    Rau đay giàu sắt, tốt cho tiêu hóa: Ăn thường xuyên có giúp sống thọ?

    Lê Cầm
    Lê Cầm

    Rau đay thường xuất hiện trong mâm cơm gia đình Việt, đặc biệt vào những ngày nóng, với món canh có độ nhớt đặc trưng. Không chỉ tạo cảm giác dễ ăn, loại rau này còn cung cấp chất xơ, sắt, vitamin C và nhiều dưỡng chất khác.

    Từ món canh dân dã đến nguồn bổ sung dinh dưỡng

    Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Trần Như Thủy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết rau đay có tên khoa học là Corchorus olitorius L., thuộc họ bông (Malvaceae). Phần lá và ngọn non thường được dùng để nấu canh hoặc luộc. Đặc điểm dễ nhận biết của loại rau này là phần chất nhầy tiết ra khi vò hoặc nấu chín.

    Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100 g rau đay sống cung cấp khoảng 4,76 mg sắt và 37 mg vitamin C. Với rau đay đã luộc và để ráo, hàm lượng tương ứng khoảng 3,14 mg sắt và 33 mg vitamin C. Ngoài ra, rau còn chứa beta-caroten, folate, canxi, kali và chất xơ.

    Những thành phần này giúp rau đay trở thành một lựa chọn có giá trị trong khẩu phần ăn hằng ngày. Đáng chú ý, vitamin C góp phần hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng thực tế có thể thay đổi tùy giống rau, điều kiện trồng trọt và cách chế biến.

    Thường xuyên ăn canh rau đay giúp bổ sung sắt, tăng tuổi thọ? Bác sĩ nói gì? - Ảnh 1.

    Rau đay thường được dùng với mục đích thanh nhiệt, nhuận tràng

    ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

    Theo kinh nghiệm sử dụng trong y học cổ truyền, rau đay được dùng với mục đích thanh nhiệt, nhuận tràng. Trong dân gian, loại rau này còn thường được chế biến cho phụ nữ sau sinh với quan niệm giúp lợi sữa.

    "Dù vậy, cần phân biệt kinh nghiệm sử dụng truyền thống với bằng chứng khoa học về hiệu quả điều trị. Rau đay có thể góp phần bổ sung sắt cho khẩu phần nhưng không thể thay thế việc tìm nguyên nhân và điều trị khi người bệnh bị thiếu máu do thiếu sắt", bác sĩ Thủy chia sẻ

    Những lưu ý khi bổ sung rau đay vào thực đơn

    Theo bác sĩ Thủy, hiện chưa thể kết luận ăn rau đay trực tiếp làm tăng tuổi thọ. Một chế độ ăn đa dạng, đủ rau và chất xơ, kết hợp vận động đều, ngủ đủ và kiểm soát các bệnh mạn tính có ý nghĩa thiết thực hơn đối với sức khỏe lâu dài.

    Rau đay có thể chế biến thành nhiều món như canh rau đay nấu cua đồng, nấu tôm, kết hợp với mướp, mồng tơi hoặc khoai sọ. Cách kết hợp này vừa tăng sự đa dạng của bữa ăn, vừa bổ sung thêm chất đạm từ các nguyên liệu đi kèm.

    "Khi sử dụng, người dễ đầy bụng hoặc đang bị tiêu chảy nên điều chỉnh lượng rau theo khả năng dung nạp. Không nên chỉ ăn một loại rau kéo dài mà cần luân phiên với các loại rau khác để bảo đảm đa dạng dưỡng chất", bác sĩ Thủy lưu ý.

    Thường xuyên ăn canh rau đay giúp bổ sung sắt, tăng tuổi thọ? Bác sĩ nói gì? - Ảnh 2.

    Canh tôm rau đay thanh mát

    ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

    Trẻ nhỏ có thể ăn rau đay khi bắt đầu giai đoạn ăn bổ sung, thường từ khoảng 6 tháng tuổi. Rau cần được nấu chín, cắt nhỏ hoặc nghiền phù hợp với khả năng ăn của trẻ. Bữa ăn vẫn phải bảo đảm đủ năng lượng, chất đạm, chất béo và các vi chất cần thiết.

    Phụ nữ mang thai có thể sử dụng rau đay như thực phẩm thông thường nếu cơ thể dung nạp tốt. Tuy nhiên, không nên tự dùng nước sắc đậm đặc hoặc các chế phẩm từ rau đay với mục đích an thai khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

    Nhìn chung, rau đay là loại rau quen thuộc, có giá trị dinh dưỡng và có thể góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa nhờ chất xơ, chất nhầy. Tuy vậy, chúng ta nên dùng rau đay trong một chế độ ăn đa dạng, tránh kỳ vọng một món rau có thể chữa nhiều bệnh hoặc thay thế điều trị y khoa. Sử dụng với lượng phù hợp, kết hợp đa dạng thực phẩm và chế biến bảo đảm vệ sinh là cách thiết thực để tận dụng lợi ích của loại rau này, thay vì kỳ vọng nó có thể chữa bệnh hay thay thế điều trị y khoa.

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