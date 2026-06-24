Muốn xương chắc khỏe, nên ăn rau đay hay rong biển? Chuyên gia giải đáp

Thạc sĩ - dược sĩ Nguyễn Thị Kim Liên, Khoa Y học cổ truyền, Trường đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết đối với những người ưa thích chế độ ăn thuần thực vật, việc tìm kiếm giải pháp thay thế cho các nguồn khoáng chất từ động vật như sữa hay hải sản là một nhu cầu cần thiết, trong đó canxi luôn là chất được ưu tiên hàng đầu để giữ cho xương và răng chắc khỏe.

Trong mâm cơm truyền thống của người Việt, rau đay vốn là một loại rau ăn lá vô cùng quen thuộc, bình dân và thường xuất hiện trong các món canh giải nhiệt ngày hè nhờ vị ngọt thanh và đặc tính nhớt đặc trưng. Ở chiều ngược lại, theo xu hướng ẩm thực mới, rong biển lại nổi lên như một loại thực phẩm bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng nhờ nguồn vi chất phong phú và hương vị lạ miệng.

Rau đay, rong biển đều là nguồn cung cấp canxi dồi dào ẢNH: L.C TẠO BỞI AI

Rau đay, rong bi ển đ ều là nguồn cung cấp canxi dồi dào

Rau đay là nguồn cung cấp canxi khá dồi dào, với khoảng 182 mg canxi trong 100 g rau tươi. Dù chứa axit oxalic - chất có thể làm giảm hấp thu canxi - nhưng rau đay lại giàu chất nhầy hòa tan (pectin). Khi nấu chín, pectin tạo thành cấu trúc gel giúp giữ canxi, hạn chế sự kết hợp giữa canxi và oxalat, từ đó hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi tốt hơn. Vì vậy, nên nấu chín rau đay và sử dụng cả phần nước canh để tận dụng tối đa lượng canxi và chất dinh dưỡng.

Đối với rong biển, lượng canxi trong các loại tảo tươi phổ biến cũng rất cao, trung bình từ 150 mg đến 168 mg trên 100 g. Khác với rau đay giàu pectin, rong biển chứa nhiều chất xơ hòa tan như alginat và fucoidan, giúp điều hòa quá trình tiêu hóa và hỗ trợ hấp thu khoáng chất. Ngoài ra, rong biển hầu như không chứa axit oxalic nên canxi ít bị cản trở hấp thu hơn.

Khi chế biến, không nên ngâm hoặc rửa rong biển quá lâu vì một phần khoáng chất có thể hòa tan vào nước. Tốt nhất chỉ ngâm vừa đủ cho rong nở rồi nấu nhanh. Do rong biển chứa nhiều iod, nên luộc sơ và bỏ nước đầu có thể giúp giảm bớt lượng iod trước khi sử dụng.

Canh rong biển và canh rau đay thanh mát trong bữa cơm hàng ngày ẢNH: L.C TẠO BỞI AI

Ai nên ăn rong biển, ai nên ăn rau đay?

Xét tổng thể, rau đay và rong biển đều là nguồn canxi tốt nhưng phù hợp với những nhu cầu khác nhau. Rau đay có ưu thế về giá thành, dễ tìm mua và xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của người Việt. Nhờ chứa nhiều chất nhầy hòa tan, loại rau này còn hỗ trợ bảo vệ và tăng khả năng sử dụng canxi của cơ thể. Tuy nhiên, người có tiền sử sỏi thận nên ăn với lượng phù hợp.

Trong khi đó, rong biển cung cấp nguồn canxi gần như không bị ảnh hưởng bởi axit oxalic, phù hợp với người ăn chay hoặc muốn bổ sung thêm khoáng chất từ thực vật. Dù vậy, do chứa nhiều i ốt tự nhiên, người mắc các bệnh lý tuyến giáp cần thận trọng, tránh ăn quá thường xuyên hoặc với lượng lớn.

"Nhìn chung, cả rau đay và rong biển đều là những nguồn cung cấp canxi từ thực vật rất tốt, mang lại những lợi ích riêng cho bữa cơm gia đình, đặc biệt là người ăn chay. Việc hiểu rõ đặc tính của từng loại và biết cách nấu nướng hợp lý sẽ giúp bạn vừa khéo léo nạp đủ canxi cho cơ thể, vừa tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, đồng thời giúp thực đơn hằng ngày luôn đa dạng, ngon miệng và lành mạnh", thạc sĩ - dược sĩ Nguyễn Thị Kim Liên chia sẻ.