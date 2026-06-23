Rau muống hay cải ngọt: Loại nào giàu dinh dưỡng hơn?

Cả rau muống và cải ngọt đều là những loại rau có hàm lượng calo thấp nhưng giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Cụ thể, rau muống chứa nhiều vitamin A, vitamin C, folate, sắt, magie và kali. Trong khi đó, cải ngọt cũng là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C, folate, canxi và vitamin K đáng kể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Rau muống và cải ngọt đều giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ nhưng mỗi loại có những lợi thế dinh dưỡng riêng ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Với một số thành phần dinh dưỡng quan trọng, rau muống và cải ngọt có sự khác biệt sau:

Vitamin A: Rau muống nhỉnh hơn

Vitamin A đóng vai trò quan trọng với thị lực, hệ miễn dịch và sức khỏe làn da. Rau muống được xem là một trong những loại rau lá xanh giàu vitamin A nhờ chứa nhiều beta-carotene, tiền chất mà cơ thể có thể chuyển đổi thành vitamin A.

Nhờ hàm lượng vitamin A cao, rau muống giúp duy trì thị lực, đặc biệt là khả năng nhìn trong điều kiện thiếu sáng. Đồng thời, dưỡng chất này còn tham gia vào quá trình bảo vệ da và niêm mạc, giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và virus.

Cải ngọt cũng chứa vitamin A nhưng thường không cao bằng rau muống. Cụ thể, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100 gram rau muống tươi có chứa khoảng 315 mcg vitamin A, chủ yếu tồn tại ở dạng beta-carotene. Trong khi đó, hàm lượng này ở cải ngọt là khoảng 220 mcg. Vì vậy, nếu mục tiêu là tăng cường vitamin A từ thực phẩm tự nhiên, rau muống có phần chiếm ưu thế hơn.

Vitamin C: Cả hai đều là nguồn cung cấp tốt

Vitamin C là dưỡng chất cần thiết cho hệ miễn dịch, quá trình tạo collagen, giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn. Cả rau muống và cải ngọt đều là nguồn cung cấp vitamin C tốt, khoảng 50 mg/100 gram.

Vitamin C khá nhạy cảm với nhiệt độ cao. Nếu rau được nấu quá lâu, một phần vitamin C có thể bị thất thoát. Để giữ lại nhiều dưỡng chất nhất, nên ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, luộc nhanh hoặc xào trong thời gian ngắn. Điều này áp dụng cho cả rau muống và cải ngọt.

Canxi: Cải ngọt có lợi thế hơn

Canxi là khoáng chất quan trọng giúp duy trì hệ xương và răng chắc khỏe. Ngoài ra, canxi còn tham gia vào hoạt động của cơ bắp, thần kinh và tim mạch, bà Beth Czerwony, chuyên gia dinh dưỡng tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ), giải thích.

Rau muống dù cũng có canxi nhưng cải ngọt lại được đánh giá cao hơn. Trong 100 gram rau tươi, lượng canxi của rau muống là khoảng 77 mg, trong khi cải ngọt là khoảng 105 mg. Một ưu điểm khác của cải ngọt là canxi trong các loại rau họ cải thường có khả năng hấp thu khá tốt.

Sắt và magiê: Rau muống nổi bật hơn

Sắt là khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu và vận chuyển ô xy đi khắp cơ thể. Thiếu sắt kéo dài có thể gây mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Trong khi đó, magiê tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh học trong cơ thể, từ hoạt động của cơ bắp, thần kinh cho đến quá trình sản xuất năng lượng. Rau muống là nguồn cung cấp khá tốt cả hai khoáng chất này.

Nhờ chứa nhiều sắt và magiê hơn, rau muống có thể giúp đa dạng hóa nguồn khoáng chất trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên, để hấp thu sắt tốt hơn, nên kết hợp rau muống với các thực phẩm giàu vitamin C hoặc nguồn protein chất lượng, theo Healthline.