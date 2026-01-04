Rau sạch 'cháy hàng' giữa TP.HCM, từ vườn quê lên bàn ăn cuối tuần

Từ sáng sớm chủ nhật, trước cổng Trường mầm non Sơn Ca 14 tại P.Phú Nhuận (TP.HCM), không khí đã rộn ràng. Đây là một trong hai điểm bán rau lưu động do Hội Nông dân TP.HCM tổ chức vào mỗi cuối tuần. Họ chia ra 2 ngày mở bán: thứ bảy bán 7 giờ tại hẻm 489 Huỳnh Văn Bánh; còn chủ nhật, điểm bán được đặt tại Trường mầm non Sơn Ca, số 235 Lê Văn Sỹ (cùng P.Phú Nhuận, TP.HCM). Rau chỉ được bán trong hai buổi sáng cuối tuần nhưng lúc nào cũng trong tình trạng "chưa kịp dọn đã vơi" vì khách đến nườm nượp.

Rau sạch bất ngờ "cháy hàng" giữa TP.HCM ẢNH: AN VY

Người viết có mặt từ khá sớm, nhưng ngỡ ngàng khi thấy nhiều loại rau đã gần hết. Lưu Thị Cẩm Tú (18 tuổi), đến từ Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha (TP.HCM), vừa thoăn thoắt sắp xếp những bó rau cuối cùng, vừa chia sẻ: "Hôm nay tụi mình bắt đầu mở bán từ khoảng 6 giờ 30 nhưng chỉ đến 8 giờ 30 thì hầu như không còn gì. Rau này được nông dân trồng từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Bán xong là tụi mình lại về vườn tiếp tục trồng, thu hoạch để tuần sau mang lên TP.HCM bán tiếp, nên nếu bạn muốn mua các loại rau khác thì tuần tới ghé lại ở đây".

Những bó rau được bán đồng giá, thu hút người mua bởi tươi tốt, xanh rì ẢNH: AN VY

Theo Tú, nguồn rau ở đây khá đa dạng, chủ yếu là các loại rau ăn lá quen thuộc trong bữa cơm gia đình như cải thìa, cải nhúng, cải ngọt, cải nhồng, mồng tơi, rau muống… Tất cả đều được bán đồng giá 15.000 đồng/bó khoảng 400 gram, mua 4 bó được tặng thêm 1 bó. Tuần đầu, điểm bán chỉ có rau xanh, nhưng vài tuần trở lại đây đã bổ sung thêm khổ qua, dưa leo, bầu... Trong số đó, cải nhúng và cải thìa là hai mặt hàng "cháy" nhất, thường hết trước tiên.

Tú chia sẻ người mua ở đây rất khó tính. Họ không chỉ chọn rau bằng mắt mà còn bằng sự tin tưởng. Nhiều khách dừng lại hỏi rất kỹ về nơi trồng, cách cắt, thời gian thu hoạch…

"Thấy tụi mình trả lời ro ro nên người ta tin tưởng. Có khách hôm nay mua ở điểm này, hôm sau nghe bán ở điểm khác cũng chạy tới mua tiếp", Tú kể.

Tú là một trong số những "nông dân" trẻ trực tại điểm bán rau ẢNH: AN VY

Tú kể thêm rau tại đây được nông dân cắt từ sáng sớm, đóng gói ngay trong ngày, vận chuyển thẳng lên thành phố… Bên cạnh rau, còn có trái cây từ Bình Dương (cũ) như dưa lưới, ổi, quýt, bưởi…

"Tụi mình mở bán từ sớm cho tới khi nào hết thì thôi. Có hôm bán tới chiều. Riêng hôm nay, "trộm vía" mới hơn 8 giờ là sạch rau rồi. Nhiều khách tụi mình phải hẹn lại chủ nhật tuần sau, đứng đúng chỗ này để mua", Tú nói thêm.

Câu chuyện "từ vườn lên phố" không chỉ là việc bán, mua đơn thuần, mà với Tú, đó còn là cách để những người nông dân trẻ gửi gắm niềm tin của mình vào từng bó rau.

"Tụi mình mong người dân được ăn những bó rau xanh sạch do chính nông dân trồng. Bật mí thêm là bó rau này đây, là do các cô, các bác ở vườn cắt, còn mình phụ trách đóng gói, cuối tuần mang lên đây bán. Nhờ vậy mà nhiều người biết tới rau của tụi mình hơn", Tú chia sẻ.

Đồng hành cùng Tú trong những chuyến xe chở rau lên thành phố còn có Đường Xuân Phước (19 tuổi). Phước cho biết mỗi ngày bán rau là một ngày bắt đầu rất sớm.

"Khoảng 5 giờ sáng là tụi mình đã có mặt tại đây để xếp rau, dựng bàn ghế, chuẩn bị bán hàng. Làm từ sáng sớm vậy nhưng vui lắm, không thấy mệt", Phước nói và chia sẻ thêm khi bán xong, cả nhóm lại theo xe quay về Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để kịp công việc ở vườn.

Khách hàng thích thú trước sự tư vấn nhiệt tình của các nhân viên ẢNH: AN VY

Theo Phước, rau ở đây luôn trong tình trạng "mới cóng". Rau được cắt từ tối hôm trước, đóng gói ngay, khoảng 4 giờ sáng xe bắt đầu chạy lên TP.HCM. "Đưa rau nào tới là hết sạch rau đó. Nếu còn sót lại vài bó, tụi mình cũng mang về chứ không để qua ngày hôm sau", Phước nói.

Chia sẻ về mô hình này, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết hoạt động xuất phát từ thực tế người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nông sản sạch và an toàn. Vì thế, Hội đã xây dựng chương trình đồng hành cùng nông sản sạch ngay từ đầu nhiệm kỳ, với mục tiêu là đưa những sản phẩm an toàn, rõ nguồn gốc đến gần hơn với người dân thành phố.

Tại P.Phú Nhuận, Hội phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các điểm bán nông sản sạch và nhận được sự hưởng ứng tích cực. Các điểm bán duy trì đều đặn hằng tuần, đến nay đã bước sang tuần thứ 3 với phản hồi rất tốt từ người tiêu dùng.

Tranh thủ ghi sổ trước khi về nhà ẢNH: AN VY

Theo ông Quang, thời gian tới, mô hình này sẽ được điều chỉnh theo hướng chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hơn, từ nguồn hàng, nhân sự đến người quản lý tại điểm bán, nhằm duy trì lâu dài.

"Khi mô hình tại P.Phú Nhuận vận hành ổn định, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sang các phường lân cận. Dự kiến trong năm 2026, mạng lưới các điểm bán nông sản sạch sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn TP.HCM", ông Quang hồ hởi nói.

Là một trong những người mua rau vào sáng chủ nhật, Châu Thị Thùy Linh (18 tuổi), ngụ P.Xuân Hòa (TP.HCM), cho biết khá bất ngờ khi thấy cảnh rau bán hết rất nhanh.

"Mình đọc thông tin trên mạng nên chạy tới mua thử. Lần đầu tới đây, mình thấy rau sạch, đẹp mắt và rất tươi. Rau hết nhanh, nhiều người tới sau còn phải tiếc vì mua không kịp. Trưa nay chắc chắn mình sẽ có nồi canh rau muống ngon lành", Linh chia sẻ.