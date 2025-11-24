Rau xanh tăng giá vùn vụt

1 ký rau xanh bằng 1 ký thịt

Ngày 23.11, PV Thanh Niên trực tiếp khảo sát giá rau xanh tại chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) và ngỡ ngàng khi thấy giá đã tăng gấp 7 - 8 lần so với thời điểm bình thường. Đơn cử, giá ớt trước đây chỉ khoảng 10.000 đồng/kg thì sáng 23.11, các tiểu thương cho biết giá ớt Ba Tri từ 40.000 - 60.000 đồng/kg, ớt hiểm Tây Ninh được bán với giá 65.000 - 70.000 đồng/kg, ớt sần Đà Lạt 65.000 đồng/kg. Đặc biệt ớt xiêm xanh tăng lên đến 90.000 đồng/kg, thậm chí có nơi bán 100.000 đồng/kg. Các loại rau, củ khác cũng đều tăng giá như đậu đũa 35.000 đồng/kg, khổ qua 40.000 đồng/kg, cải thìa 35.000 đồng/kg, hành lá 45.000 - 50.000 đồng/kg. Các loại rau cải tăng giá lên đến 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Giá rau xanh tăng sốc tại các chợ ở TP.HCM Ảnh: Ngọc Dương

Anh Võ Thành Tâm, chuyên mua thực phẩm tại chợ đầu mối Hóc Môn để bán lẻ, thảng thốt: "Các loại rau cải, xà lách này trước đây bán rất ế, tôi thường hay mua sỉ 3 - 4 kg chỉ có 10.000 đồng, nhưng hiện nay đã tăng đến 70.000 đồng/kg, nếu so sánh thì còn mắc hơn thịt vai heo. Còn rau quế giá hiện nay ở chợ đầu mối là 60.000 đồng/kg, như vậy cứ 1 kg lá quế thì sẽ đổi được 1 kg gà ta. Còn hành lá thì lên đến 80.000 đồng/kg. Đây là giá ở chợ đầu mối, còn khi mang ra các chợ khác để bán lại thì giá còn tăng nhiều hơn nữa".

Anh Bùi Hoàng Ân, chuyên đi chợ cho một bếp ăn ở Hóc Môn, cũng không tin vào mắt mình khi giá rau củ tăng cao hơn giá thịt gà. "Giá hành hương hiện nay ở chợ lẻ đến 100.000 đồng/kg, giá này có thể mua được 1 ký rưỡi thịt gà công nghiệp. Mà nhiều người tranh mua lắm. Chỉ đến trưa là các sạp rau nghỉ bán, muốn mua cũng không có".

Bà Trang, tiểu thương bán rau củ tại chợ Bàn Cờ (P.Bàn Cờ, TP.HCM), kể: "Đường sá ở Lâm Đồng sạt lở, xe không đi được. Hôm qua tôi đợi cả buổi mà xe không xuống được hàng. Tôi phải đến tận chợ đầu mối Thủ Đức, lấy từ nhiều vựa rau mới có đủ hàng để bán. Giá đắt thì cũng phải chịu". Theo thông tin từ các chợ đầu mối tại TP.HCM, lượng hàng về giảm từ 15 - 30% tùy loại do phải chạy vòng tuyến, đợi nước rút, chi phí vận chuyển tăng mạnh. Không chỉ rau ăn lá dễ hỏng mà các loại củ quả dự trữ như bầu, bí, khoai cũng tăng giá theo. Công ty CP quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối Thủ Đức cho biết trong tuần này, nhiều loại rau tăng giá từ 15 - 50%. Tăng mạnh nhất là hành lá, tăng thêm 20.000 đồng/kg, lên 60.000 đồng/kg, ngò rí tăng 30%, cải bó xôi tăng hơn 20%, ớt hiểm tăng 10.000 đồng/kg lên 70.000 đồng/kg. Giá một loạt mặt hàng khác như bầu, khổ qua, đậu cove, cà chua Đà Lạt… cũng đồng loạt điều chỉnh tăng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, giá các loại gia vị khác cũng được đà tăng, hiện tỏi trắng được bán với giá 37.000 đồng/kg, củ hành Ấn Độ 22.000 đồng/kg, hành củ Phan Rang lên đến 80.000 đồng/kg…

Siêu thị nỗ lực kìm giá

Trong khi giá rau củ ở chợ truyền thống đang tăng sốc, gây khó khăn cho người tiêu dùng thì hệ thống siêu thị với nguồn hàng ổn định hơn đã nỗ lực triển khai các hoạt động đẩy mạnh cung ứng và kìm giữ giá rau củ. Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Saigon Co.op cho biết: "Nhiều tuần qua, người tiêu dùng đối mặt với cú sốc giá ở nhóm rau củ trên thị trường tăng từ 15 - 50% do mưa lớn và triều cường kéo dài làm đứt gãy nguồn cung, thu hoạch - vận chuyển bị cản trở, hoa màu bị thiệt hại nặng. Đây là nhóm hàng "lõi" trong giỏ chi tiêu hằng ngày, khiến bữa ăn gia đình bị đội chi phí đáng kể. Trước tình hình này, Saigon Co.op khẩn trương làm việc với các nhà cung cấp tại địa phương để điều chỉnh phương án vận chuyển linh hoạt nhằm duy trì nguồn rau ôn đới từ Đà Lạt và bao tiêu rau lá nhiệt đới như rau muống, cải ngọt… nhằm giữ lượng rau xanh ổn định, bảo đảm chất lượng và giá bình ổn, chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng".

Lễ hội rau củ tại siêu thị đang góp phần giảm nhiệt tình hình leo thang giá rau ở chợ Ảnh: Đ.Đ

Hệ thống siêu thị Co.opmart còn cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã, nhà cung cấp địa phương, mục tiêu là bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống, đáp ứng nhu cầu khách hàng với mức giá hợp lý, phù hợp tình hình thực tế. Từ ngày 20 - 26.11, Saigon Co.op tổ chức "Lễ hội rau củ", nhiều mặt hàng rau ăn lá và củ quả giảm từ 10 - 20% so với thị trường như bắp cải, xà lách thủy canh, ớt chuông, bông cải, cà chua, cà rốt… góp phần "giảm nhiệt" cho thị trường.

Đại diện hệ thống siêu thị Winmart cũng khẳng định: Dù thời tiết diễn biến phức tạp, các mặt hàng thiết yếu như thịt cá tươi sống, thực phẩm tiện lợi, nước uống, rau củ quả và nhu yếu phẩm hằng ngày luôn được ưu tiên bổ sung tại Winmart để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tại miền Trung, nhìn chung các siêu thị và cửa hàng trong hệ thống vẫn hoạt động bình thường. Đối với các cửa hàng có nguy cơ ngập lụt, Winmart kích hoạt kịch bản vận hành linh hoạt để điều phối nguồn hàng, duy trì chuỗi cung ứng không bị đứt gãy và hàng hóa được phân phối kịp thời đến siêu thị, cửa hàng. Tuy nhiên, một số khu vực có thể ghi nhận tình trạng hàng về chậm hoặc thiếu cục bộ do xe của nhà cung cấp gặp khó khăn khi di chuyển qua các vùng bị ngập lụt.

Quan sát cho thấy, hiện nay các hệ thống siêu thị trên địa bàn TP.HCM vẫn cung ứng rau sạch đầy đủ. Chiều 23.11 trên quầy rau của Winmart khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất vẫn còn nhiều loại rau phổ biến như cải, rau muống, xà lách, bắp cải.

Đại diện hệ thống cửa hàng thực phẩm Bách Hóa Xanh thừa nhận trong bối cảnh mưa bão ảnh hưởng đến một số vùng trồng và các tuyến vận chuyển, nguồn cung rau trên thị trường có nhiều biến động. Tuy nhiên, hệ thống bán lẻ này đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động, duy trì nguồn hàng và nỗ lực duy trì giá bình ổn nhằm hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn dù áp lực chi phí đầu vào đang rất cao. Song song đó, Bách Hóa Xanh đã tăng cường làm việc với các nhà cung cấp và mở rộng thu mua từ nhiều vùng trồng khác nhau để bảo đảm chất lượng và sản lượng; bổ sung nhiều mặt hàng rau củ có thời gian bảo quản dài ngày, giúp khách hàng luôn có đầy đủ lựa chọn thay thế cho nhóm rau lá trong thời điểm thời tiết bất lợi.