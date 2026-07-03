Đến Đà Nẵng lần thứ hai nhưng là lần đầu tiên tham dự một liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam, Jung Il-woo cho biết anh cảm thấy vinh dự khi được góp mặt tại DANAFF IV. Điều để lại nhiều ấn tượng nhất với nam diễn viên không chỉ là không khí của liên hoan phim mà còn là tình cảm nồng nhiệt của khán giả Việt Nam."Tôi cảm nhận được tình yêu, niềm đam mê và sự gắn bó của mọi người dành cho điện ảnh. Đây thực sự là khoảng thời gian rất tuyệt vời đối với tôi", anh nói.

'Rể Việt' Jung Il-woo: '20 năm đóng phim, tôi vẫn như người học việc'

Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc tròn 20 năm Jung Il-woo bước chân vào làng giải trí. Thế nhưng, trái với hình dung về một ngôi sao đã chạm đến đỉnh cao, tài tử sinh năm 1987 cho rằng bản thân vẫn đang ở vị trí của một người học việc. "Diễn xuất là một quá trình học hỏi không ngừng. Tôi luôn làm nghề với tâm thế học tập suốt đời. Có lẽ đó chính là động lực lớn nhất giúp tôi duy trì niềm đam mê sau 20 năm", anh chia sẻ.

Chính suy nghĩ ấy cũng khiến cách lựa chọn vai diễn của Jung Il-woo thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây anh luôn muốn tìm những nhân vật giúp mình nổi bật hoặc thể hiện một hình ảnh mới, thì hiện tại điều anh quan tâm hơn là giá trị của cả tác phẩm. Trong cuộc phỏng vấn, Jung Il-woo cũng dành nhiều lời khen cho điện ảnh Việt Nam.

Theo anh, Việt Nam sở hữu nhiều diễn viên và đạo diễn tài năng, mở ra cơ hội cho những dự án hợp tác trong tương lai. "Tôi rất muốn thực hiện những bộ phim kể câu chuyện về con người, kết hợp với yếu tố hành động hoặc giật gân. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng sẽ được hợp tác với những đạo diễn và diễn viên Việt Nam", nam diễn viên chia sẻ.

Jung Il-woo ra mắt vào năm 2006 và nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích trên toàn châu Á nhờ vai Lee Yoon Ho trong series sitcom High Kick!. Vai diễn này giúp anh giành nhiều giải thưởng dành cho diễn viên mới và mở ra sự nghiệp truyền hình kéo dài gần hai thập niên với những tác phẩm nổi bật.

Trong đó Gia đình là số 1, 49 ngày hay Mặt trăng ôm mặt trời đều từng tạo sức hút lớn tại Việt Nam, giúp Jung Il-woo sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Jung Il Woo đóng phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn Mang mẹ đi bỏ, vô cùng cảm động khi được khán giả đặt cho biệt danh 'chàng rể Việt'.