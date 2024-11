'Red One': Màn giải cứu Giáng sinh dễ thương nhưng thiếu thuyết phục

Red One: Mật mã đỏ là một trong những bom tấn hành động được chờ đợi nhất dịp cuối năm của Hollywood, với kinh phí đầu tư 250 triệu USD (khoảng 6.300 tỉ đồng). Bên cạnh Lucy Liu, Red One: Mật mã đỏ còn có sự xuất hiện của Chris Evans và Dwayne Johnson (The Rock) - hai tài tử ăn khách và quyến rũ bậc nhất thế giới.

2 ngày trước Giáng sinh, ông già Noel (JK Simmons thủ vai) bị bắt cóc, Trưởng An ninh Bắc Cực Callum Drift (Dwayne Johnson) phải hợp tác với thợ săn tiền thưởng khét tiếng Jack O'Malley (Chris Evans) trong một nhiệm vụ kịch tính xuyên lục địa để giải cứu ngày lễ trọng đại.

Khi thế giới thần thoại tồn tại song song

Là một bộ phim kết hợp nhiều yếu tố như hài, hành động, viễn tưởng, Red One: Mật mã đỏ đã cung cấp cho khán giả cái nhìn thú vị về cuộc sống của các sinh vật trong truyền thuyết.

Anh vệ sĩ to con Callum Drift là một sinh vật kỳ bí đã sống hàng thế kỷ để làm việc cho ông già Noel. Nhân vật này được xây dựng không khác gì các nhân viên an ninh hiện đại với đầy đủ trang thiết bị tối tân (có điều được biến ra từ đồ chơi). Anh từng sống, làm việc với mục đích khiến xã hội loài người tốt đẹp hơn, nhưng dần dần niềm tin đó ở anh không còn nữa.

Việc đặt nhân vật thần thoại vào bối cảnh hiện đại mang đến sự gần gũi ẢNH: GALAXY STUDIO

Trong thế giới mà nhà làm phim xây dựng, hình ảnh ông già Noel, tức thánh Nicholas, rất giống một tổng thống. Ông là "sếp tổng" chỉ đạo "thế giới dưới mái vòm". Nếu vệ sĩ kiêm trợ lý Callum được nghỉ phép một ngày trong năm thì ông già Noel sẽ phải làm việc suốt 365 ngày, riêng đêm Giáng sinh phải phát quà cho tất cả ngôi nhà trên thế giới. Tuy có khối lượng công việc khổng lồ, nhưng ông vẫn dành thời gian để xuất hiện tại các trung tâm thương mại và hỏi trẻ em muốn được tặng gì.

Thú vị là nhân vật ông già Noel trong phim năng động hơn rất nhiều so với hình ảnh truyền thống. Ông tập tạ mỗi ngày, đu dây, bò trườn qua mỗi ngôi nhà thành thạo và nhanh nhẹn hệt như điệp viên. Hình tượng các nhân vật thần thoại khác cũng được xây dựng dưới góc nhìn hiện đại: Một chúa tể Krampus hay bị người yêu cũ tặng cú "nựng" trời giáng, những yêu tinh biết phụ trách hậu cần, chuyên sửa tất cả mọi dấu vết mà sếp mình để lại ở thế giới con người, một "bà già Noel" có công việc, nhiệm vụ quan trọng khi chồng đi phát quà...

Yếu tố thần thoại được biên kịch hiện đại hóa ẢNH: GALAXY STUDIO

Biên kịch Chris Morgan đưa ra những lời giải riêng cho các mâu thuẫn ở câu chuyện thần thoại gốc. Tuy nhiên điều này khiến một số khán giả Việt chưa có cơ hội tìm hiểu sẽ cảm thấy rối rắm khi nghe các nhân vật trò chuyện.

Điều đáng tiếc nữa là khi đưa các nhân vật thần thoại dưới lăng kính hiện đại, nhà làm phim lại bị cuốn vào việc thay thế các yếu tố phép thuật bằng các thiết bị công nghệ. Trong khi yếu tố phép thuật lại được mong chờ ở một bộ phim lấy cảm hứng từ các truyền thuyết.

Song tác phẩm cũng "an ủi" trải nghiệm của khán giả với kỹ xảo, CGI và những pha hành động, rượt đuổi mượt mà. Bên cạnh đó còn là những "miếng cười" duyên dáng được rải đều xuyên suốt phim.

Thông điệp cũ được làm mới

Red One: Mật mã đỏ khai thác một chủ đề không mới - gia đình và đứa trẻ bên trong mỗi người. Đã có rất nhiều phim cũng làm về ông già Noel, cũng nói về gia đình và đạt được thành công. Vậy biên kịch sẽ lựa chọn mảnh đất nào nữa?

"Ta sẽ nhốt hết tất cả những người xả rác, thất hứa, lỡ hẹn!" - Đó là lời đe dọa của nữ phản diện Gryla (Kiernan Shipka).

Callum thốt lên rằng: "Cô định bắt tất cả mọi người đó à?". Hẳn đây cũng không phải suy nghĩ của một mình anh.

Xã hội càng hiện đại, danh sách bé hư còn dài hơn cả danh sách bé ngoan, đây chính là điều Callum đau đáu và xin từ chức vệ sĩ cho ông già Noel sau hàng trăm năm. Anh ta mất niềm tin vào nhân loại.

Ngay cả nam chính Jack O'Malley cũng là một bé hư cấp độ 4 trong nhiều thập kỷ. Anh là một đứa bé có thói ăn cắp đồ cực nhanh, lớn lên là tên thợ săn tiền thưởng cái gì cũng làm được, chưa kể còn là một ông bố vô trách nhiệm và không tin vào ông già Noel.

Giống với một bộ phim chiếu trên Netflix là Klaus - cũng lấy mô típ nhân vật chính hoàn lương, Jack của Red One sau khi "báo" ông già Noel, bị kéo vào hành trình giải cứu Giáng sinh rồi "báo" luôn cả con mình bị nhốt thì đã dần hối hận và bắt đầu thay đổi.

Song khác biệt của Red One là biên kịch không chỉ muốn đụng đến câu chuyện "vượt sướng" của giới trẻ mà còn muốn nâng thông điệp rằng ai cũng có lỗi lầm dưới muôn hình vạn trạng. Ai cũng là người nằm trong danh sách ở tù của Gryla cả. Chỉ có điều khi bạn tin rằng bản thân mình sẽ thay đổi, cam kết sẽ không ngừng cố gắng, chỉ cần tốt lên một chút thì sẽ không bị cầm tù bởi sự hối hận nữa.

Thiếu thuyết phục vì loạt chi tiết mâu thuẫn

Được đầu tư với chi phí khủng, được quảng bá là một bộ phim hài hành động đáng mong chờ, nhưng chất lượng của yếu tố hành động chỉ ở mức vừa đủ, thậm chí có phần vô lý.

Kỹ xảo, hành động ở mức tạm ổn so với chi phí đầu tư ẢNH: GALAXY STUDIO

Đó là khi nam chính Jack là con người, nhưng khi bị Gryla hiện nguyên hình là quái vật 6m quật tơi bời vẫn đứng dậy dễ dàng, bị đoàn tuần lộc phi nước đại kéo lê mà không bị gì, dùng một chân đạp là gỡ được xích chốt gắn giữa chục con tuần lộc đang chạy như bay. Anh vệ sĩ Callum còn "đỉnh" hơn khi cắt được một khối tuyết đã tạo ra sạt lở.

Đây là một bộ phim có hai nhân vật, vì vậy thành công của nó phụ thuộc rất nhiều vào phản ứng hóa học giữa cặp tài tử Dwayne Johnson và Chris Evans. Họ ổn nhưng chưa có nhiều tương tác thú vị. Cũng thật khó để cặp đôi làm tốt hơn khi hầu hết các đoạn hội thoại của họ là lời giải thích và đi lấy đồ.

Dù được khen ngợi bởi sự kết hợp hài hòa các thần thoại Bắc Âu, kịch bản của Red One vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng ẢNH: GALAXY STUDIO

Thậm chí, ngay đầu phim Jack được cho là anh sẽ giúp Callum tìm ông già Noel và điều hướng thế giới ngầm tội phạm, vì đó thường không phải là sở trường của một yêu tinh. Nhưng bạn lại chỉ thấy Callum làm những việc nặng nhọc, đánh đập những người tuyết giết người và giải thích các quy tắc của thế giới siêu nhiên bí mật này. Còn Jack khi ấy chỉ là những biểu cảm ngớ người vì quá nhiều từ viết tắt tên tổ chức mà anh không thể nhớ nổi, giống hệt cảm giác của người xem.

Song, Red One vẫn là một bộ phim bom tấn giải trí với nhiều ý tưởng thú vị, phong cách kể chuyện nhanh nhẹn, thông điệp nhẹ nhàng và phù hợp với bối cảnh Giáng sinh 2024.

Đặc biệt cũng phải dành lời khen cho biên kịch Morgan khi đã kết hợp hài hòa truyền thuyết Iceland, truyền thuyết Giáng sinh của Đức, Áo, chiều lòng những fan của thần thoại Bắc Âu. Red One có thể kén người xem ở rạp Việt dịp Giáng sinh nhưng ít nhất nó cũng sẽ giữ được thể diện với mức doanh thu được dự báo ở mức tạm ổn.